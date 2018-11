Fora de casa, Inter leva goleada do Atalanta pelo Italiano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Definitivamente este domingo (11) não foi bom para a Inter de Milão, além de perder a invencibilidade de sete vitórias seguidas pelo Campeonato Italiano, o time foi derrotado de goleada pelo Atalanta, pelo placar de 4 a 1.

A vitória do Atalanta fez o clube subir cinco posições na tabela e alcançou o sexto lugar, com 18 pontos. O Inter caiu um e está na terceira colocação, com 25.

Aos oito minutos do primeiro tempo, Hans Hateboer abriu o placar para o Atalanta. No início do segundo tempo, Icardi, de pênalti, empatou para o Inter.

O empate não durou muito, Mancini colocou o Atalanta na frente novamente aos 18min. Djimsitifez fez o terceiro e o argentino Papu Gómez marcou o quarto e fechou a goleada.

O Inter enfrenta o Frosione na 13ª rodada do Campeonato Italiano. O Atalanta visita o Empoli.