Foragido, Battisti é preso na Bolívia

Folhapress

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA (FOLHAPRESS) Em 13/01/2019 01h21

O italiano Cesare Battisti foi preso na Bolívia. A informação foi confirmada pela Polícia Federal do Brasil na madrugada deste domingo (13).

O terrorista estava foragido desde às vésperas do Natal. A PF fez mais de 30 diligências para encontrá-ló, sem sucesso.

Ele teve a prisão determinada pelo ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ainda não há informações sobre os próximos passos de Battisti.

O italiano foi condenado em seu país pelo assassinato de quatro pessoas na década de 1970.

A extradição do terrorista foi prometida pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha.

O STF já havia decidido em 2009 aprovar a repatriação, mas o então presidente Lula (PT), no último dia de seu mandato, em 2010, permitiu a permanência dele no Brasil.

Ele foi detido em Santa Cruz de La Sierra, uma das cidades mais importantes da Bolívia, no centro do país.

Depois de não encontrar Battisti em seus endereços registrados, assim que Fux mandou prendê-lo, a PF no Brasil reiniciou do zero a busca, sem nenhuma pista do paradeiro.

Para tentar encontrar o italiano, a polícia chegou até a fazer um quadro com diversas imagens de possíveis disfarces do terrorista.