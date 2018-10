Ford revela tapete que ajuda cadeirante a transpor desnível na calçada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ford apresentou nesta terça (23) algumas das novidades que serão exibidas pela marca no Salão do Automóvel de São Paulo, que será aberto ao público no dia 8 de novembro.

Um dos destaques será o tapete de mobilidade, um protótipo que pretende ajudar cadeirantes a transpor desníveis de calçada.

O equipamento pesa quatro quilos e traz estrutura rígida o suficiente para servir como rampa. A capacidade máxima é de 250 quilos.

O tapete portátil tem o mesmo formato do utilizado no porta-malas do EcoSport. Há sensores e um microprocessador que memoriza os locais com obstáculos e cria rotas via GPS com desvios e alertas.

A estilista Michele Simões participa do desenvolvimento. Ela afirma que os ângulos e os materiais foram sendo alterados ao longo do projeto. "Foi tomando um formato mais funcional, com locais para poder segurar e manusear."

O tapete pode ser colocado na parte de trás da cadeira de rodas, fixado por ímãs. É dobrável e tem estrutura feita de alumínio.

O equipamento será demonstrado no salão junto com o EcoSport 2019, que chega ao evento sem o estepe pendurado na tampa traseira na versão Titanium. A configuração já está disponível no mercado europeu, mas é a primeira vez que será comercializada no Brasil.