Ford usa realidade virtual para apresentar Mustang no Salão de Detroit

Folhapress

DETROIT, EUA (FOLHAPRESS) - A Ford usou óculos de realidade virtual para apresentar a opção mais esportiva do Mustang no Salão do Automóvel de Detroit, nos EUA.

A versão Shelby GT500 foi revelada em uma animação 3D que durou cerca 40 segundos. No fim, a plateia composta por jornalistas retirou o equipamento e viu o carro descer do teto sobre uma base presa por cabos de aço.

O motor 5.2 V8 do esportivo americano tem auxílio de um compressor para ultrapassar os 700 cv. A versão GT vendida no Brasil tem 466 cv.

O Mustang GT500 é equipado com câmbio automatizado de dupla embreagem. Há spoilers (suportes aerodinâmicos) sob os para-choques dianteiros e um capô com grande tomada de ar. A serpente, logomarca da preparadora Shelby, foi colocada no centro da grade frontal.

A outra novidade da marca para o mercado americano é a nova geração do utilitário esportivo Explorer. O carro será lançado nos EUA no segundo trimestre.

Segundo Hau Thai-Tang, chefe de desenvolvimento de produto da Ford, o Explorer 2020 tem mais espaço interno que o anterior e um novo sistema de tração integral.

A montadora destacou a versão híbrida do SUV, que concilia motores a gasolina e elétrico para reduzir o consumo. A opção mais potente, ST, usa o V6 Ecoboost com 370 cv de potência.

A montadora apresenta também a versão Interceptor do Explorer, usado por forças policiais nos EUA.

As apresentações começaram após o rápido discurso de Bill Ford, herdeiro e presidente da Ford, que subiu ao palco logo após a exibição de um vídeo com falas de funcionários. A marca sempre dá um tom emocional às suas apresentações em Detroit.

O executivo falou sobre a importância das novas empresas de tecnologia e mobilidade no cenário atual. A Ford -que criou a linha de montagem, em 1913- tem feito aquisições de startups e parcerias para se modernizar.

A exibição dos carros ocorre em um momento de transição para a Ford.

A marca anunciou que prepara um plano de reestruturação na Europa, com corte de postos de trabalho. Ao mesmo tempo, a empresa desenvolve seu sistema de interação entre carros, pedestres e sinalização, que chegará às ruas em 2022.

A Ford ajusta também a parceria com a Volkswagen, que dará origem a uma nova linha de produtos compartilhados, que inclui produção na América do Sul.

* O jornalista Eduardo Sodré viajou a convite da Ford