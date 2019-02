Formação gratuita recruta jovens que buscam desenvolver negócios sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jovens de todo o Brasil já podem se inscrever para a formação gratuita de jovens lideranças e para o desenvolvimento de empreendimentos de impacto social. Com encontros presenciais aos sábados, em São Paulo, o programa Pró Líder terá duração de sete meses.

Especialistas como Claudia Costin, ex-diretora de Educação do Banco Mundial, e Marcelo Nobrega, diretor de RH da Arcos Dorados, fazem parte dos formadores da iniciativa, que em 2018 teve evasão zero entre os 41 participantes de 16 estados.

A representatividade das turmas são um dos focos da formação, que busca diversidade regional, étnica, ideológica, sexual, de classes sociais, de formações e de nacionalidades –há ex-alunos criados no Brasil, porém nascidos no Japão, na Itália e no Peru.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no site do programa.