Fortaleza anuncia meia Madson, ex-Atlético-PR

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza anunciou na tarde desta quarta-feira (16) a contratação do meia-atacante Madson, de 32 anos.

Ex-jogador de clubes como Vasco, Santos e Atlético-PR no Brasil, ele defendeu o Al Khor, do Qatar, nas últimas sete temporadas —em 2017/18 foram dez gols marcados em 19 partidas. As condições do negócio com o time dirigido pelo técnico Rogério Ceni não foram divulgadas.

Madson defendeu o Atlético Paranaense em 2011. Disputou 47 jogos e marcou 11 gols - nove deles no Paranaense. O time acabou rebaixado na Série A daquele ano.

No anúncio nessa quarta-feira, o Fortaleza brincou com uma tatuagem que o jogador possui no braço, em que está escrito "Madson O Foda". O clube usou o palavrão como hashtag do comunicado nas redes sociais e ainda postou um trecho do clipe da música "Sou Foda", do grupo Os Avassaladores, que se popularizou em 2010, quando o jogador tinha parcerias nos gols e nas dancinhas com Neymar e André pelo Santos.

Revelado nas categorias de base do Volta Redonda, Madson ainda defendeu Duque de Caxias e América-RN antes de se tornar um dos poucos destaques do Vasco em 2008, ano em que o clube foi rebaixado para a Série B.

Apelidado de "Madshow" e conhecido pelo estilo de jogo aguerrido, foi negociado com o Santos no ano seguinte e deixou o país em 2011, quando assinou contrato de empréstimo com o Al Khor e em seguida foi vendido de vez. Ele era jogador do Santos emprestado ao Atlético-PR, mas foi dispensado antes do fim do Campeonato Brasileiro.

Madson coleciona algumas polêmicas na carreira, como o afastamento do próprio Santos por atrasos em treinamentos e concentração.