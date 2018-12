Fortaleza contrata lateral campeão paranaense pelo Atlético-PR

Silvio Rauth Filho

O Fortaleza divulgou nessa sexta-feira (dia 21) a contratação por empréstimo do lateral-direito Diego Ferreira, 22 anos, que estava no Atlético Paranaense. “Fortaleza acerta contratação de lateral-direito Diego Ferreira. Atleta pertence ao Athletico Paranaense, onde fora campeão sul-americano. Ele chega por empréstimo”, informou o clube nordestino, via Twitter.

Em 2018, Diego Ferreira foi titular do time sub-23 na conquista do título do Campeonato Paranaense. Depois, virou reserva de Jonathan durante o Brasileirão. No total, atuou em 18 partidas em 2018.

O Atlético conta com Jonathan e Reginaldo (ex-Coritiba e Londrina) para a lateral-direita para 2019. Outro jogador dessa posição, Cascardo, está emprestado ao Vitória de Guimarães-POR até junho de 2019.

RESUMO DO MERCADO DO ATLÉTICO

VOLTAM AO CLUBE EM 2019

Léo (G, Atlético-GO, empréstimo)

Warleson (G, Sampaio Correa, empréstimo)

Cleberson (Z, Figueirense, empréstimo)

Nicolas (LE, Ponte Preta, empréstimo)

Matheus Anjos (M, Guarani, empréstimo)

João Pedro (M, Botafogo, empréstimo)

Felipe Gedoz (M, Goiás, empréstimo)

Douglas Coutinho (A, Fortaleza, empréstimo)

Juninho (A, Figueirense, empréstimo)

Caio (G, Louletano - POR, empréstimo)

CONTRATAÇÕES

Robson Bambu (Z, Santos)

Léo Cittadini (M, Santos)

Rafael Guanaes (T, Votuporanguense-SP)

SAEM

Pablo (A, São Paulo)

Camacho (V, Corinthians, fim do empréstimo)

Guilherme (M, Bahia, emprestado pelo Corinthians)

Raphael Veiga (M, Palmeiras, fim do empréstimo.

Felipe Alves (G, contrato no fim, foi para o Fortaleza)

Diego Ferreira (LD, Fortaleza)

Paulo André (Z, contrato no fim)

Marcinho (A, São Bernardo, fim do empréstimo)

PODEM SER CONTRATADOS

Erick (V, Operário-PR)

Valdivia (M, Colo-Colo-CHI)

Tomas Andrade (M, Atlético-MG)