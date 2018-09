Fortaleza vence São Bento e volta a disparar na Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza voltou a disparar na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (25), o time dirigido por Rogério Ceni bateu o São Bento por 2 a 1, no Castelão, e somou a segunda vitória consecutiva.

O Fortaleza vinha em um período de instabilidade e chegou a ter a liderança ameaçada após ficar sem ganhar por quatro rodadas -três derrotas e um empate. No entanto, com o segundo triunfo seguido, chegou aos 53 pontos em 29 rodadas. A segunda colocação pertence ao Goiás, com 46.

Marlon abriu o placar para o Fortaleza aos 16min do primeiro tempo. Antes do intervalo, Diego Jussani, de cabeça, aumentou a diferença. Na etapa final, Francis descontou para o time paulista.

Com o resultado, o São Bento completa três partidas sem vitória e fica em situação delicada. O time paulista ocupa a 14ª colocação, com 36 pontos, apenas cinco acima da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o São Bento tentará a reabilitação em casa, contra o Guarani, no dia 5. Já o Fortaleza buscará a terceira vitória consecutiva no mesmo dia, em Pelotas, contra o Brasil-RS.