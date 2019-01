Fortes chuvas causam quedas de árvores e 32 pontos de alagamento em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram a capital paulista no final da tarde deste sábado (26) causaram pelo menos 32 pontos de alagamento e a queda de 34 árvores. Segundo os bombeiros, uma das árvores interditou a avenida Washington Luiz, próximo ao aeroporto de Congonhas, por volta das 20h. Equipes ainda trabalham no local para desobstruir a via.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os pontos mais críticos da chuva foram registrados na zona sul de São Paulo. Por volta das 19h um transbordamento na pista local da marginal Pinheiros, na altura da rua Rubens Gomes Bueno, deixou o trecho intransitável.

O alto volume de água também interditou a avenida Roque Petroni Junior, no Itaim Bibi, e a avenida Ibirapura, na Vila Mariana, no sentido ao centro. Em Moema a correnteza arrastou vários carros que estavam estacionados. Não há registro de vítimas.

Por volta das 20h o córrego Franquinho, na altura da avenida Dom Hélder Câmara e do Córrego Ponte Rasa estavam com iminência para transbordamento.

O CGE também emitiu alerta para alagamentos na zona leste por volta das 19h30. Áreas na região central e oeste já estavam em atenção para possíveis enchentes desde às 16h, horário do início dos primeiros temporais.

Conforme o centro de gerenciamento, "as áreas de instabilidade que se formaram sobre a zona sul da capital ganharam força com a chegada da brisa marítima e começam a se deslocar para o centro e zona leste da cidade".

Ainda de acordo com o CGE, as pancadas de chuva deste sábado, apesar de isoladas, possuem forte intensidade e baixa velocidade de deslocamento, o que aumenta o potencial para formação de alagamentos. A chuva pode atingir outras áreas de São Paulo nas próximas horas.

Os próximos dias em São Paulo devem ser de sol e calor, mas com pancadas de chuva no final das tardes. No domingo (27) as temperaturas variam entre 19ºC e 32ºC. No final da tarde retornam as condições para chuvas típicas de verão. Na segunda-feira (28) o sol predomina e provoca mais uma tarde quente na capital paulista, com os termômetros marcando entre 20º e 33ºC.

Medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos - Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 1188 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.