Foto de cachorro sendo 'expulso' de balada viraliza nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A internet ganhou um novo meme nesta semana: a foto de um cão "penetra" sendo expulso da balada. "Cheio de cara 'topzera' e é expulso da balada logo o cachorro que tá lá na humilde"; "Não está fácil para ninguém"; "Quando você não pagou o ingresso e entrou de penetra na balada"; e "Hoje eu to só esse cachorro sendo expulso da balada" são alguns dos comentários que acompanham a imagem nas redes sociais.

A cena é real e aconteceu em Novo Horizonte, interior de São Paulo, neste sábado (11). O responsável pelo clique é o fotógrafo Lucas Valéo, que é especializado em casamento, mas que faz "bicos" em baladas. Na foto, o cachorro, um macho, aparece com o rabo entre as patas sendo carregado por um segurança, que conversa com outro profissional. "Esse salão fica na zona rural da cidade e o cachorro aparece com frequência no local atrás de comida. Como era uma festa, não tinha comida, só bebida. Ele costuma entrar pelos fundos, mas nesse dia ele entrou pela frente sem que ninguém tivesse notado", diz Valéo à reportagem.

A garota que se destaca em primeiro plano na imagem é amiga do fotógrafo que, a pedido, fazia alguns cliques seus na balada. O momento inusitado aconteceu justamente quando ela posava para Valéo. "Não imaginava que isso tomaria essa proporção. Para mim, era só mais uma foto. Eu já fotografei noiva caindo, coisas assim, e isso nunca tinha acontecido." O cachorra, pelo que a reportagem apurou, não tem dono. Mas Valéo está pensando em fazer um ensaio da nova celebridade de Novo Horizonte para ajudar o bichinho a conseguir um dono.