Foto de ovo ultrapassa Kyle Jenner e se torna publicação mais curtida do Instagram

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com mais de um bilhão de usuários ativos, a rede social Instagram é um espaço para compartilhar fotos da rotina, mas também para acompanhar o dia a dia das celebridades.

Até então, Kylie Jenner, 21, uma das irmãs de um dos clãs mais famosos do mundo, era a detentora da publicação mais curtida na rede social.

Na foto publicada em 6 de fevereiro de 2018, ela mostra sua filha Stormi Webster, recém-nascida, segurando o seu polegar. Com a publicação, ela bateu seu próprio record de foto mais curtida da rede.

No entanto, na primeira semana de 2019, uma foto incomum veio desbancar a Jenner. Um perfil que leva o nome de "world_record_egg" postou uma foto de um ovo na casca, com fundo branco, e com a legenda "Vamos criar um recorde mundial juntos e ter a publicação mais curtida do Instagram. Batendo o atual recorde mundial de Kylie Jenner (18 milhões)!"

A intenção de ser a foto mais curtida já era prevista, mas em cerca de poucos dias, o dono do perfil realmente conseguiu bater a meta. E com folga: a publicação já tem 25.327 milhões de curtidas, 7 milhões a mais do que a foto da Jenner. E o número continua crescendo.

Kylie ficou sabendo que perdeu a sua posição e resolveu postar um vídeo nesta segunda-feira (14) quebrando um ovo no asfalto quente, como se fosse "fritá-lo".