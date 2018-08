Foz do Iguaçu vai receber mais de 200 voos extras para a alta temporada

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e da América do Sul, Foz do Iguaçu deverá receber mais de 200 voos extras da Azul Linhas Aéreas no período da alta temporada, que irá de 20 de dezembro de 2018 a 3 de fevereiro de 2019.

Os destaques ficam por conta dos novos destinos conectados. Campo Grande e Florianópolis passarão a ter voos diários para Foz do Iguaçu. Belo Horizonte terá duas frequências semanais e Navegantes três vezes por semana. Além de ampliar o número de voos diários entre Foz do Iguaçu e Curitiba, de três para quatro, a companhia vai aumentar também o número de voos diários entre Foz do Iguaçu e Campinas, que passará de um para dois.

“O verão cria novos fluxos de turismo interno no Brasil, agitando polos como Foz do Iguaçu e todo o litoral de Santa Catarina. Por isso, nesse período, a Azul Linhas Aéreas e a Azul Viagens ampliam a oferta de seus produtos, tornando as viagens aéreas mais acessíveis e contribuindo para a diversificação e incremento do turismo no Brasil, ” afirma Marcelo Bento Ribeiro, diretor da Azul Viagens.

A melhora da conectividade deverá gerar cerca de 2.890 assentos semanais e abrir novas oportunidades de incremento do fluxo turístico. Os turistas brasileiros, argentinos e paraguaios, que têm como destino o parque de diversões Beto Carrero World, terão três voos semanais entre Foz do Iguaçu e Navegantes. Bonito estará conectada através dos voos que interligam Foz do Iguaçu a Campo Grande diariamente.

“Conectividade é a palavra-chave para mantermos o fluxo turístico em alta. Movimento no nosso aeroporto cresceu 18% em 2017 e esperamos repetir a dose em 2018. Agradecemos à Azul pela confiança e parceria com o destino. As novas frequências e rotas já confirmadas são a melhor resposta aos investimentos que a Secretaria vem realizando para melhorar o posicionamento e a promoção do destino”, afirma Gilmar Piolla, secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu.

Natureza, Saúde e Bem-Estar

Famosa no mundo inteiro por abrigar uma das sete maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu, a cidade investe no turismo de natureza e no turismo de saúde e bem-estar, que são considerados uma tendência para a próxima década pela Organização Mundial de Turismo - OMT.

Entre os dias 12 e 14 de setembro, Foz do Iguaçu vai receber a Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, a Termatalia, 2018, quando revelará seu mais novo atrativo turístico: um parque aquático com uma praia termal, o Blue Park, que estará parcialmente pronto até o final do ano. As águas quentes são do Aquífero Guarani, a maior reserva subterrânea de água doce do planeta. Além do Blue Park, da rede Mabu de Hotéis e Resorts, outros estabelecimentos aderiram à água termal: o Bourbon Cataratas e o Recanto Cataratas.

Free Shops

Seguindo legislação federal que permite abertura de lojas francas de produtos nacionais e importados em cidades gêmeas de fronteira, Foz do Iguaçu deverá se consolidar ainda mais como destino de compras, como uma alternativa concreta a Miami, por exemplo.

Assim que a Receita Federal liberar o software de gestão, as lojas começarão a ser instaladas. Turistas poderão adquirir produtos até a cota de compras de 300 dólares em Foz do Iguaçu e mais 300 dólares em Ciudad del Este, no Paraguai, ou Puerto Iguazú, na Argentina.