Franquias driblam a crise e crescem no 1º semestre no Paraná

Da Redação Bem Paraná

Mesmo com a crise persistente, um setor vem conseguindo driblar as dificuldades. O setor de franquias vem de vento em popa e fechou o primeiro semesrte deste ano com um crescimento nominal no faturamento de 8,4% no País, quando comparado ao mesmo período de 2017. O faturamento passou de R$ R$ 37,565 bilhões para R$ 40,734 bilhões. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Neste cenário, o Paraná acompanhou o movimento e também teve ganhos consideráveis de janeiro a junho deste ano. O Estado viu crescer o faturamento de R$ 4,112 bilhões nos seis primeiros meses de 2017 para R$ 4,699 bilhões neste ano, uma alta de 14,3%, acima da média nacional. Na região Sul, houve um crescimento de 10,3% no faturamento, passando de R$ 12 bilhões.

No Paraná, os segmentos que mais impactam o setor de franquias são o de alimentação, saúde, beleza e bem estar, que, juntos, representam quase a metade do total de empreendimentos no Estado. O Paraná fechou o primeiro semestre com 5.727 negócios em franquia. Os segmentos acima totalizaram 2.7725 negócios.

No Estado eram 538 redes em atuação no primeiro semestre de 2017 e agora são 609, um salto de 13%.

A Associação Brasileira de Franchising divulga os números do franchising baseados nos resultados das Pesquisas Trimestrais de Desempenho do Setor de Franquias no País, o Balanço Anual e outros estudos relevantes que fazem uma radiografia e traçam o perfil da indústria do franchising brasileiro.

Franquias no Paraná por segmento