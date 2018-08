Franz Ferdinand faz show inédito em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

FRANZ FERDINAND volta ao Brasil para duas apresentações no POPLOAD GIG! Shows acontecem na Ópera de Arame, em Curitiba, no dia 11 de outubro e no Tom Brasil, em São Paulo, no feriado do dia 12 de outubro.

Heineken apresenta edição interestadual do POPLOAD GIG com a adorada banda escocesa FRANZ FERDINAND! O grupo volta ao país para divulgar o seu quinto álbum, Always Ascending, lançado em fevereiro deste ano. O trabalho também marca a estreia de Dino Bardot (do trio 1990s) e Julian Corrie (mais conhecido na seara eletrônica por Miaoux Miaoux), músicos conceituados da cena rock e eletrônica de Glasgow, que entram para substituir o carismático guitarrista Nick McCarthy. As adições renovaram o clima entre os integrantes e o "novo" Franz Ferdinand vem cheio de experimentações e mais dançante do que nunca! "Queríamos que o disco ficasse completamente diferente de tudo o que já fizemos", explica Alex Kapranos, vocalista e o grande responsável pelas apresentações eufóricas do grupo. É fato: não existe show ruim do Franz Ferdinand. E se você ouvia indie-rock no comecinho dos anos 00, também não tem como você não conhecer os inúmeros hits como "Take me out", "Do You Want to", "This Fire", "Darts of Pleasure", apenas citando alguns. Só o disco de estreia, lançado em 2004, teve cinco músicas nas paradas inglesas, todas com repercussão imediata por aqui, levando um Mercury Prize e uma indicação ao prêmio de Melhor Álbum Alternativo no Grammy. Nesses dezesseis anos de Franz Ferdinand, o Brasil teve a sorte de receber o grupo várias vezes, em todas as suas fases, sempre com shows lotados e com singles recém-lançados cantados na íntegra pelos fãs. Esta será a primeira apresentação dos escoceses em Curitiba! Franz Ferdinand é formado por Alex Kapranos, Bob Hardy, Paul Thomson, Julian Corrie e Dino Bardot.

A mini-turnê brasileira começa em Curitiba, no dia 11 de outubro, na Ópera de Arame e depois passa por São Paulo no dia 12 de outubro, no Tom Brasil. Ingressos já estão à venda e custam a partir de R$85,00. Mais informações em www.poploadgig.com

SOBRE A POPLOAD

Popload é uma plataforma de música e cultura pop que apresenta conteúdo diário, shows muito esperados pelo público e um festival anual que reúne o melhor da cena independente internacional e local. Em 2016, a marca completou 10 anos de atuação e segue impactando milhões de fãs de música por todo o Brasil através de diferentes frentes de trabalho:

Popload Online

O universo digital da plataforma combina conteúdo diário em diferentes formatos, puxados pelo site Popload , editado e capitaneado pelo jornalista Lúcio Ribeiro, DJ, colaborador da Folha de São Paulo e um dos sócios-fundadores da casa de shows Cine Joia. Inovador e relevante desde sua estreia, ainda no papel, a Popload deu espaço a inúmeros artistas independentes que não chegavam ao alcance da grande mídia como The Strokes e Arctic Monkeys. Além do site e das redes sociais, o conteúdo ainda se desdobra em uma rádio 24 horas com programação própria, um newsletter mensal, canal no Youtube e projetos especiais consumidos por mais de 500.000 pessoas.

Popload Gig

Criado em 2009, o selo de shows já se tornou referência no Brasil da “nova música”, tanto internacional como brasileira, abrindo as portas para grupos iniciantes da cena rock e eletrônica. Com mais de 50 edições realizadas em São Paulo e outras capitais, é a série de shows mais consistente em atividade no país, responsável pela vinda de nomes como Primal Scream, LCD Soundsystem, Tame Impala, Feist, The Rapture, The Kills, Metronomy, Air, Courtney Barnett e muitos outros. Em 2017, o selo trouxe ao Brasil os shows de Donavon Frankenreiter, Caribou, Sigur Rós e uma extensa turnê com o cantor Devendra Banhart. Saiba mais em www.poploadgig.com .

Popload Festival

Evento anual com a assinatura Popload, o festival teve sua primeira edição realizada em 2013 com o cultuado trio inglês The XX. Em 2014, 15 atrações nacionais e internacionais dividiram-se em dois palcos e em dois dias de evento com destaque para Tame Impala, Metronomy, Cat Power e The Lumineers. Em 2015, em uma edição que trouxe do ícone Iggy Pop ao indie Belle & Sebastian, passando pelo fenômeno brasileiro Emicida, o Popload Festival foi eleito pelo júri especializado o “Melhor Festival de 2015”. No ano seguinte, atrações como Wilco, The Libertines e Ratatat tocaram para um público de quase sete mil pessoas. PJ Harvey, Phoenix e Neon Indian foram algumas das atrações do evento em 2017 realizado no Memorial da América Latina. Em 2018, Lorde, Blondie e MGMT puxam a maior edição da história do festival. Saiba mais em www.poploadfestival.com .

Popload Social

Em iniciativa inédita, o Popload Social é uma plataforma de ações especiais de cidadania, sustentabilidade e acessibilidade relacionadas aos eventos e conteúdos produzidos pela Popload. Através dela, milhares de fãs puderam assistir a shows gratuitamente em troca de suas participações como voluntários em ONGs parceiras. A cada evento, vagas são disponibilizadas para os interessados em ajudar projetos sociais e assistir a um grande show na faixa. A iniciativa também oferece shows gratuitos em espaços públicos da cidade, como o Metrô de SP, alcançando milhares de pessoas com entretenimento acessível e de qualidade. Em 2017, o Popload Social realizou um show solo e gratuito da cultuada cantora inglesa PJ Harvey para mais de mil voluntários.

SOBRE O GRUPO HEINEKEN NO BRASIL

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A ("Brasil Kirin"), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 fábricas localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Blumenau (SC), Campos de Jordão (SP), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Manaus (AM), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken, Desperados, Sol, Kaiser, Bavaria, Bavaria Premium, Bavaria 0,0%, Xingu, Amstel, Kirin Ichiban, Schin, Schin 0,0%, No Grau, Devassa, Baden Baden, Eisenbahn, Cintra e Glacial. O portfólio de não alcoólicos inclui refrigerantes, sucos, energético e água como Água Schin, Itubaína, K Energy Drink, Schin Tônica, Skinka e Viva Schin. O Grupo importa Dos Equis, do México, Birra Moretti, da Itália e Edelweiss, da Ástria. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa, a segunda em termos de rentabilidade e a terceira em volume. A HEINEKEN opera 170 cervejarias em mais de 70 países.

SERVIÇO

Popload Gig com FRANZ FERDINAND em CURITIBA

Data:​ 11 de outubro de 2018 (quinta-feira)

Local:​ Ópera de Arame

Endereço: Rua João Gava, 874 – Abranches, Curitiba – PR

Horários:​ 20h – Abertura da casa || 21h – Franz Ferdinand

Ingressos: R$100,00 (pista 1º lote meia-entrada) a R$420,00 (pista premium inteira)

Vendas​ ​Online:​ www.ticketload.com

Ponto​ ​de​ ​venda​ ​oficial:​ Botanique Café Bar Plantas – Rua Brigadeiro Franco, 1.193, Loja 2, Mercês – Curitiba – PR. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira: 8h30 às 0h. Sábados e domingos: 10h às 0h.

Capacidade:​ 1.800 pessoas

Classificação​ ​etária:​ 18 anos

Popload Gig com FRANZ FERDINAND em SÃO PAULO

Data: 12 de outubro (sexta-feira)

Local: Tom Brasil

Endereço: R. Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP

Horários: Abertura da casa: 19h30 || Início do show: 21h30

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: de R$85,00 (pista 1º lote meia-entrada) a R$400,00 (camarote inteira).

Vendas online: www.ingressorapido.com.br

Ponto de venda: Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo (SP) Atendimento de segunda a sábado das 10h às 20h; domingo e feriado das 10h às 18h.

Capacidade: 4.000 pessoas

Classificação etária: 18 anos