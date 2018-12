Frejat faz shows, em São Paulo, com voz e violões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guitarrista, compositor, cantor e arranjador Frejat, 56, faz dois shows, um neste sábado (15) e outro no domingo (16), no Theatro Net, em São Paulo.

Sem banda, o artista apresenta-se com sua voz e violões.

A reportagem perguntou ao músico, um dos fundadores da banda Barão Vermelho, o que mais o realiza ao fazer um show nesse formato intimista.

“O que mais me realiza é a possibilidade de estabelecer uma relação com o público, além de muito íntima, muito intensa. É um show bastante autoral em termos de repertório, onde canto minhas canções, conto histórias e as pessoas vão junto comigo. Elas têm que entrar na viagem. Esse tipo de relação é muito especial, porque quando você sente que o público está seguindo o roteiro da história a sensação é muito gratificante.”

Segundo Frejat, o fato de estar só com o violão e a voz lhe confere um poder muito grande sobre a dinâmica que utiliza.

“Eu posso ir ao máximo e ao mínimo, e isso só depende de mim. É impressionante a força que se tem ao tocar sozinho. Embora haja uma certa fragilidade também, porque se você erra e se desconcentra vai tudo por água abaixo. Por outro lado, se você está focado, você está com todo o poder na mão. É muito interessante isso, em termos de como você passa as canções para o público.”

Frejat costuma tocar 24 músicas no show, mas esse número pode ser maior, pois depende do bis.

“Tem dias em que o bis é um pouquinho maior e tem dias em que ele é um pouquinho mais curto. Depende de como está a plateia, o teatro e como eu estou”, falou o compositor, que deve passear, com propriedade, por canções como “Nós” –a primeira música que fez com o Cazuza–, além de “Todo Amor Que Houver Nessa Vida”, “Recomeçar”, “Segredo” e outras que compôs com Leoni, como “Intimidade Entre Estranhos”, e “Cinquenta Receitas”, entre outras parcerias diferentes.

Segundo Frejat, a última música a entrar no repertório foi “Ideologia”: “Pelo momento que estamos passando”.

Questionado sobre o que as pessoas devem ter em mente quando forem assisti-lo nesse formato de show, respondeu: “Devem focar no espetáculo, que é de voz e violão. Isso é muito importante; se a pessoa for a fim de dançar, ela estará no lugar errado. Mas o público terá muitas músicas conhecidas para cantar e se divertir.”

Quantos aos violões que irá utilizar no show, Frejat disse não ter muito mistério.

“Uso quatro instrumentos diferentes, todos da Yamaha. Não só porque sou ‘endorsement’ da marca, mas porque adoro os violões da Yamaha, são todos muito bons. Eles estarão em linha. Três têm microfones internos, e um deles tem um circuito eletrônico que simula um microfone que estaria ali dentro, numa tecnologia de modelagem analógica”, falou o músico, que inicia o show com um violão de 12 cordas, antes de empunhar outro, tipo folk, e depois um instrumento padrão de seis cordas, com o qual tocará três músicas, usando o capotraste.

Tem ainda um quarto instrumento que o músico utiliza com afinação e cordas diferentes. “É para ficar mais justa a tensão das cordas. Desço a afinação da última corda, o som fica mais grave e a corda, às vezes, fica muito frouxa. Normalmente afino um tom abaixo daquele em que essas músicas foram gravadas, porque isso dá mais um pouquinho de corpo, por eu estar sozinho ali no palco.”

FREJAT VOZ E VIOLÃO

QUANDO Sábado (15), às 21h; e domingo (16), às 19h

ONDE Theatro Net, r. Olimpiadas, 360, Shopping Vila Olímpia, Itaim Bibi, São Paulo, tel. (11) 3448-5061

QUANTO Balcão 1, à partir de R$ 60; balcão 2, à partir de R$ 50; plateia central, à partir de R$ 90; e plateia lateral, à partir de R$ 75