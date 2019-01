Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de terminar o primeiro tempo vencendo o Ajax por 1 a 0 com o time titular, o São Paulo esperava um final feliz para sua participação na Florida Cup. Mas o placar terminou com vitória holandesa por 4 a 2 nos Estados Unidos, neste sábado (12), um resultado que o técnico André Jardine considera distante da realidade da partida.

"Foi um jogo de altíssima dificuldade, porque o Ajax encarou com seriedade e escalou os titulares. Eles têm feito uma grande temporada, com futebol envolvente e nós sabíamos desta dificuldade. Fiquei satisfeito com a nossa atuação no primeiro tempo, com a vitória e a entrega. E na segunda etapa ficou uma pontinha de frustração, porque o placar não refletiu o jogo", analisou.

A visão de Jardine passa por algumas oportunidades de gol perdidas pelo São Paulo. No segundo tempo, quando o Tricolor atuou com time reserva e o Ajax seguiu com as principais peças pela maior parte do tempo, o garoto Brenner e o veterano Nenê saíram cara a cara com o goleiro Onana e desperdiçaram. Ainda assim, o técnico prefere valorizar a rodagem adquirida pelo elenco.

"Tivemos boas oportunidades para marcar mais gols, mas não conseguimos. E o Ajax, superior fisicamente porque está no meio da temporada europeia, soube aproveitar. Acredito que o mais importante foi trabalhar a construção da equipe e consolidar ideias. Pelo nível dos adversários, sabíamos que seriam jogos difíceis. Mas era exatamente isso que buscávamos para fortalecer a preparação da equipe", ponderou.

O foco agora está voltado para o Campeonato Paulista. A equipe terá a semana cheia para treinar antes da estreia diante do Mirassol, marcada para as 19h30 do próximo sábado, no Pacaembu. O Morumbi está fechado para reformas.

"Treinamos com ritmo forte todos os dias e rodamos o elenco, como era a nossa estratégia, e assim conseguimos manter a intensidade em todos os treinamentos. Agora, complementaremos a preparação antes da estreia no estadual", projetou.