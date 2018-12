Funcionário de pizzaria segue e atropela suspeito após roubo no interior de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um suspeito de roubar uma pizzaria foi preso na noite do último dia 14 (domingo) após ser atropelado por uma das vítimas que estavam no estabelecimento em Sorocaba, no interior de SP.

Segundo a polícia, o suspeito, de 18 anos, anunciou, na companhia de um comparsa, o roubo a uma pizzaria do Jardim Santa Esmeralda fazendo funcionários de reféns.

Durante a ação, porém, um dos sócios da pizzaria conseguiu fugir e saiu correndo rua abaixo. Pelo caminho, entrou no carro de um conhecido que passava pelo local para tentar fugir.

O homem, porém, acabou sendo abordado novamente pelo suspeito, que correu atrás dele e chegou a efetuar disparos com um revólver calibre 38 contra o veículo em que estava.

O comerciante e o colega ficaram, então, parados, dentro veículo, enquanto o suspeito pegava um dos celulares para iniciar fuga.

Ao iniciar a retirada, porém, Lima acabou surpreendido por uma das vítimas -um funcionário da pizzaria de 24 anos- que jogou o carro contra ele em alta velocidade, tentando espremê-lo contra um muro.

O suspeito foi lançado para o alto e, quando caiu, acabou levando uma sequência de chutes do motorista que desceu do carro para detê-lo. Um motociclista que passava pelo local parou para ajudar na ação.

A polícia foi acionada e deu voz de prisão ao suspeito.

Ele ficou internado até esta terça-feira (16), quando foi liberado e levado para audiência de custódia. Ele teve seu flagrante convertido em prisão preventiva (quando não há prazo para ser solto). A reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

Os policiais tentam localizar o outro suspeito.