Fundação Estudar abre inscrições para programa de bolsas de estudos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fundação Estudar, organização sem fins lucrativos que foca na formação de novos líderes, está com inscrições abertas para o programa Líderes Estudar 2019. Por meio da iniciativa, jovens de 16 a 34 anos podem pleitear ajuda financeira para custear seus estudos.

Para concorrer, é preciso estar regularmente matriculado ou em processo de aceitação em curso de graduação no Brasil ou no exterior, intercâmbio acadêmico ou duplo diploma, ou pós-graduação no exterior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário online até o dia 1º de abril.

O processo é bastante criterioso e possui sete etapas. Os finalistas podem conquistar ajuda nas mensalidades que variam entre 5% e 95%. Eles ainda terão a oportunidade de integrar a rede de líderes, participar de treinamentos, fazer networking com profissionais renomados e receber mentoria.

Dentre as fases da seleção está um painel com membros do Conselho da Fundação Estudar, que inclui os fundadores Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira.

Nomes como Tábata Amaral, Hugo Barra, Felipe Rigoni e Gabriel Liguori estão entre os ex-bolsistas do programa e que continuam integrando a Comunidade Líderes Estudar.

Os critérios de avaliação do processo seletivo incluem excelência acadêmica e profissional, alto potencial intelectual, competências como liderança, empreendedorismo, proatividade, criatividade, ética e gosto por desafios. Também é levado em conta o nível de comprometimento do candidato com a transformação do Brasil.

"Há 27 anos, selecionamos os jovens mais brilhantes do país para integrar a nossa rede. Cada um deles recebe todo o suporte necessário para alavancar sua carreira e, acima de tudo, transformar o país e deixar um legado para as futuras gerações. Nossos bolsistas passam a fazer parte de uma rede formada por gente boa, que é referência nos mais diversos setores de atuação", explica Leonardo Gomes, responsável pela seleção do programa.

Criada em 1991, a Fundação Estudar afirma ter como objetivo a disseminação de uma cultura de excelência e alavancar os estudos e a carreira de universitários e recém-formados por meio da formação de uma comunidade de líderes, do estímulo à experiência acadêmica no exterior e do apoio à tomada de decisão de carreira.