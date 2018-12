Furacão se prepara para o último e mais importante jogo da temporada

Da Redação Bem Paraná com site CAP

O Atlético Paranaense faz nesta noite de quarta-feira (12) a partida final da Sul-Americana. Será a última e mais importante partida deste ano. A partida contra o Junior Barranquilla está marcada para as 21h45, na Arena da Baixada. Quem vencer fica com o título. Empate no tempo normal e na prorrogação leva a decisão para os pênaltis. Na partida de ida, n a Colômbia, na semana passada, empate em 1 a 1.

“Momento especial do Clube. Trabalhamos muito para desfrutar dessas circunstâncias”, disse Tiago Nunes. “É muito difícil poder decidir uma final de competição continental, ainda mais jogando dentro de casa. Então, temos que aproveitar”, completou.

“Será um jogo muito equilibrado. Tratando-se de qualquer final, o jogo é decido em detalhes. Então, precisamos ter muita calma, respeitando o Junior, porque vamos encontrar um forte adversário”, apontou o treinador.

Nesta edição da Conmebol Sul-Americana, o Rubro-Negro deixou para trás Newell’s Old Boys [Argentina], Peñarol [Uruguai], Caracas [Venezuela], Bahia e Fluminense. Já o time colombiano eliminou três times argentinos, Lanús, Colón e Defensa y Justicia, além do compatriota Santa Fe.

“Não será fácil. O adversário tem muitos méritos de estar nesta final também. Mas com essa energia positiva do nosso estádio e com o nível de concentração que a nossa equipe se encontra, espero que possamos fazer um grande jogo e merecer esse título”, disse.

A promessa é de casa cheia para a grande final.