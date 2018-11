Fut 7 do Paraná Clube faz seletiva para garotos sub-15

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Dando sequência no projeto de crescimento do Fut 7, o Paraná Clube, após fazer uma grande campanha na Liga Fut 7, terminando na 5ª colocação, está abrindo oportunidade também para os jovens que sonham em seguir carreira no esporte.

Na sexta-feira (16), às 21h, ocorrerá uma seletiva para atletas nascidos entre 2003 e 2004, onde serão selecionados para vestir a camisa paranista em diversas competições que a equipe disputará. “É o começo de um grande trabalho que será feito. Em dezembro iremos disputar uma competição e pretendemos montar uma equipe para chegar forte na disputa do título”, disse o treinador Paulo Pelanda.

Os interessados em participar da seletiva devem preencher seu dados pelo link https://goo.gl/forms/gozAk9JOjYT7at6v1 ou acessar a página do Paraná Clube Fut 7 no facebook https://www.facebook.com/paranaclubefut7/ e ter mais informações.