Fuvest divulga lista de aprovados na USP em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou na manhã desta quinta-feira (24) a lista de aprovados na USP (Universidade de São Paulo) em 2019. Nesta primeira chamada foram convocados 8.362 candidatos.

Diferentemente dos anos anteriores, a lista com os resultados dos candidatos treineiros, os que fazem o exame para conhecer como funciona a prova, será publicada no dia 6 de fevereiro. Eles "disputavam" 900 vagas.

Para realizar a matrícula o candidato aprovado deve passar por duas etapas -uma online, no site da fundação, das 8h do dia 28 de janeiro às 15h59 do dia 29 de janeiro, e outra presencial, nos dias 27 e 28 de fevereiro.

Nesta segunda fase é preciso comparecer no serviço de graduação da unidade (escola, faculdade ou instituto) responsável pelo curso escolhido.

Os documentos necessários na etapa presencial são RG, uma foto 3x4 recente -tirada há menos de um ano-, certificado de conclusão do ensino médio (ou equivalente) e histórico escolar. No caso de alunos graduados, é exigido também o diploma (original e cópia).

A Fuvest 2019 teve 127.786 inscritos para as 8.362 vagas em 183 cursos de graduação. Somente 35.371 passaram para a segunda fase. Desse total, 32.178 eram candidatos a vagas oficiais e 3.193 eram treineiros -estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e que não podem se matricular com esse resultado.

Para quem não passou de primeira, ainda há chance, caso nem todas as vagas sejam preenchidas. Ao todo serão nove listas: cinco de chamadas e quatro convocações de espera, a partir das quais o candidato deve manifestar interesse nos cursos com vagas remanescentes.

A segunda chamada será divulgada no dia 1º de fevereiro.

MUDANÇAS

Neste ano, a Fuvest reformulou alguns procedimentos e métodos de avaliação.

Além da carreira, os candidatos tiveram que escolher logo na inscrição do vestibular o perfil da vaga ao qual iriam concorrer: ampla concorrência (sem exigência de pré-requisito), escola pública (independente da renda) ou escola pública PPI (autodeclarados pretos, pardos e indígenas, independente da renda, que tenham cursado o ensino médio em escola pública).

Assim como no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), cada modalidade teve sua nota de corte segregada. A medida foi tomada visando melhorar os índices de inclusão de alunos vindos de escolas públicas na universidade.

A USP reservou 40% de suas vagas por curso para estudantes da rede pública, considerando a Fuvest e o Sisu. Desse número, 37,5% das vagas são exclusivas para PPIs.

O objetivo da universidade é aumentar gradualmente para 50% a proporção de vagas reservadas até 2021. Em 2017, a USP tinha 59 mil alunos de graduação.

A Fuvest também fez mudanças na segunda fase. Anteriormente aplicada em três dias, a edição de 2019 encurtou para dois dias de prova, que foram realizadas nos dias 6 e 7 de janeiro. Além disso, neste ano a fundação mudou para quatro candidatos convocados por vaga.