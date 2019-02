Fuvest divulga segunda lista de aprovados na USP em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou na manhã desta sexta-feira (1º) a segunda chamada de candidatos aprovados na USP (Universidade de São Paulo) em 2019. Ao todo são 1.254 convocados, sendo 994 novos e 260 remanejados.

Para realizar a matrícula o candidato aprovado deve passar por duas etapas --uma online, no site da fundação, das 8h do dia 28 de janeiro às 15h59 do dia 29 de janeiro, e outra presencial, nos dias 27 e 28 de fevereiro.

Nesta segunda fase é preciso comparecer no serviço de graduação da unidade (escola, faculdade ou instituto) responsável pelo curso escolhido.

Os documentos necessários na etapa presencial são RG, uma foto 3x4 recente -tirada há menos de um ano-, certificado de conclusão do ensino médio (ou equivalente) e histórico escolar. No caso de alunos graduados, é exigido também o diploma (original e cópia).

A Fuvest 2019 teve 127.786 inscritos para as 8.362 vagas em 183 cursos de graduação. Somente 35.371 passaram para a segunda fase. Desse total, 32.178 eram candidatos a vagas oficiais e 3.193 eram treineiros -estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e que não podem se matricular com esse resultado.

Para quem não passou de primeira, ainda há chance, caso nem todas as vagas sejam preenchidas. Ao todo serão nove listas: cinco de chamadas e quatro convocações de espera, a partir das quais o candidato deve manifestar interesse nos cursos com vagas remanescentes.

Próximas chamadas

3ª chamada - 8 de fevereiro

4ª chamada - 15 de fevereiro

5ª chamada - 22 de fevereiro

Lista de espera

Manifestação de interesse - 27 de fevereiro

1ª convocação - 7 de março

2ª convocação - 12 de março

3ª convocação - 15 de março

4ª convocação - 20 de março