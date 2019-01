Fux manda processo sobre prisão de Beto Richa voltar para Gilmar Mendes

Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, atendeu uma reclamação da defesa do ex-governador Beto Richa (PSDB) e decidiu manter o ministro Gilmar Mendes como relator dos inquéritos que envolvem as prisões do tucano e demais envolvidos nas operações Integração e Rádio Patrulha, do Ministério Público Federal e do Gaeco. A informação é do blog Contraponto, do jornalista Celso Nascimento.

