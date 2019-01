Fux volta atrás de decisão que submetia candidatura de Renan à Justiça de 1º grau

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e responsável pelo plantão durante o recesso na corte, voltou atrás de uma decisão de sexta (18) que havia remetido à primeira instância da Justiça Federal um pedido do MBL (Movimento Brasil Livre) para barrar a candidatura do senador Renan Calheiros (MDB-AL) à presidência do Senado.

A eleição para o comando do Senado será no próximo dia 1º. Na semana passada, o advogado e coordenador do MBL Rubens Nunes apresentou ao Supremo uma ação popular pedindo uma liminar para impedir que Renan se candidate, sob a alegação de que o senador é alvo de várias investigações e sua vitória pode ferir a moralidade administrativa.

A decisão de Fux declinava a competência do Supremo para analisar a ação popular e a remetia à Justiça Federal, submetendo a candidatura de Renan a um juiz de primeira instância.

Na tarde desta segunda (21), porém, a decisão foi retirada do andamento do processo no STF. Inicialmente, o sistema do tribunal justificou a mudança assinalando ter havido um "equívoco". Depois, essa justificativa também foi apagada do site do Supremo.

Uma notícia publicada no site do tribunal, sob o título "Ministro remete à Justiça Federal ação popular contra candidatura de Renan Calheiros à Presidência do Senado", também foi apagada.

Procurado por meio da assessoria de imprensa do STF, o gabinete do ministro Fux não se manifestou. O Supremo não esclareceu o motivo das mudanças.

Renan é alvo de 14 investigações na corte. O pedido para barrar sua candidatura foi sorteado para o ministro Celso de Mello relatar. Durante este período de recesso, os processos com pedido de decisão liminar que são considerados urgentes são analisados pelo ministro de plantão --no caso, Fux.

Não existe previsão de quando haverá uma nova decisão sobre o pedido do MBL.

O movimento, que ganhou notabilidade durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, alegou ao STF que "é certo que o Requerido [Renan] não possui reputação ilibada para candidatar-se a tão alto cargo da República, sendo completamente imoral permitir que o faça".

O senador nega as suspeitas de que tenha praticado crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, investigados no Supremo.