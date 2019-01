Gabriel Jesus marca, e City goleia Burnley na Copa da Inglaterra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City está nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Jogando em casa, a equipe treinada por Pep Guardiola goleou o Burnley por 5 a 0, com gols de Gabriel Jesus, Bernardo Silva, De Bruyne, Aguëro e um contra de Long, e se classificou para a próxima fase da competição.

Depois de vencer o Burton Albion com um time alternativo no meio da semana, pela volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, Guardiola mandou seus melhores homens para o campo e teve tranquilidade para avançar na tradicional FA Cup. O próximo adversário será o vencedor do confronto entre Middlesbrough e Newport.

O próximo compromisso dos Citizens será pelo Campeonato Inglês. Na próxima terça-feira (29), visitará o Newcastle em mais uma tentativa de alcançar o líder Liverpool. O City está em segundo lugar, 56 pontos, quatro a menos que o rival.

Apoiado pela torcida, o Manchester City pressionou o adversário durante os 90 minutos. Dominou as ações, segurou a bola no pé com paciência para abrir espaços e não deixou o Burnley jogar. A única chance dos visitantes foi um chute de fora de Brady, que passou por cima de Ederson. Jesus respondeu: carregou pela esquerda, levou a bola para o meio e mandou para o fundo das redes.

Para o segundo tempo, o técnico Sean Dyche sacou o meia Brady para a entrada do volante Cork, mas não foi capaz de deixar o time mais protegido. O Burnley até ensaiou uma reação em jogada de Vydra, que errou a pontaria, mas o City não perdoou. Aos seis minutos, Bernardo Silva -que viu Pope defender duas finalizações suas na primeira etapa -recebeu da direita, cortou para o meio da área e enfim marcou o seu.

Depois do gol de Bernardo Silva, as tentativas de reação do Burnley esmoreceram, e o City aumentou a pressão. Aos 15 minutos, De Bruyne recebeu na entrada da área e fez o terceiro dos donos da casa. E se já estava ruim, podia piorar... aos 27, o zagueiro Long tentou tirar uma bola de De Bruyne na área e acabou mandando para a própria rede.

Com o jogo e a classificação sob controle, Guardiola resolveu dar descanso a alguns de seus titulares. Sacou os brasileiros Fernandinho e Gabriel Jesus e o meia De Bruyne para dar ritmo de jogo a David Silva, Aguëro e Foden, respectivamente.

Os jogadores do City seguravam a bola no pé para o tempo passar, mas Long foi ansioso e cometeu mais um erro crucial: perdeu o tempo da bola e derrubou David Silva na área. O juiz marcou pênalti, e Aguëro não desperdiçou. Com o resultado alcançado sem dificuldades, o City está nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.