Gaby Amarantos comemora 40 anos com reflexão sobre a vida

Gaby Amarantos comemorou seus 40 anos ontem com autoestima e positividade. A cantora postou uma foto seminua em seu perfil do Instagram com agradecimentos à vida que tem. “Estou me sentindo uma loba no sentido mais selvagem da palavra, acreditando no meu faro, na força de correr com a matilha, no arquétipo da mulher que uiva seus desejos, que caça seus sonhos, que é feroz em suas lutas e que tem a coragem nas presas”, escreveu em tom poético. Gaby revelou que se sente muito melhor agora do que quando tinha 20 anos, já que hoje consegue entender que inseguranças fazem parte da jornada. “Tenho tanto a aprender e tantas incertezas, que isso me faz compreender que sou humana, [que sou] um projeto em constante transformação”, disse. Quando a gente saca que não tem controle de p**** nenhuma, vem um alívio que resfria as angústias. Acho que é a tal plenitude”, refletiu.

Televisão

Luisa Mell é demitida antes de estrear programa na Band

Conhecida por defender os direitos dos animais no Brasil, Luisa Mell anunciou que não terá mais um programa sobre animais na Rede Bandeirantes. Em vídeo publicado no Instagram, Luisa comentou o caso: “Fui demitida da Band antes de meu programa começar. Eu quero dizer que entendo a Band, sou ativista e causo muitos problemas com anunciantes e com pessoas”. Na legenda, ainda brincou que foi a “demissão mais rápida da história”. Durante entrevista ao canal Tô Contigo, no YouTube, Luisa ainda acrescentou que respeita a posição da emissora: “Eu sou uma ativista, hoje em dia não sou uma apresentadora de televisão, então eu entendo o lado da Band. É difícil uma pessoa como eu, porque eu luto contra a pecuária, luto contra grandes anunciantes”, explicou. Ao E+, a Rede Bandeirantes comunicou que “havia um contrato que foi rescindido porque o projeto acabou não se viabilizando comercialmente”.

Show

Começa venda de ingressos para o Psicodália

Começa hoje a pré-venda de ingressos para o Psicodália 2019. Quem participou do festival nos últimos quatro anos poderá adquirir o ingresso na pré-venda e pagará o mesmo valor da última edição. A novidade é que o cadastro será realizado na hora da compra, facilitando o acesso. Será possível adquirir até seis ingressos do lote promocional, a R$ 380. . A venda do lote promocional se encerra no dia 17 de agosto. A Fazenda Evaristo, localizada em Rio Negrinho/SC, a 120 km de Curitiba, continua sede do evento, que será realizado de 01 a 06 de março de 2019 (carnaval). Nas redes sociais e no site www.psicodalia.com.br é possível conferir todas as novidades da 22.ª edição do Psicodália.

Doente

‘Estou melhor’, diz Simaria sobre tratamento de tuberculose

Prestes a voltar aos palcos pela primeira vez desde abril de 2018, a cantora Simaria Mendes fez um vídeo explicando para os fãs como está a evolução do seu tratamento contra a tuberculose ganglionar. Ela explicou que hoje está muito melhor, mas ainda faltam três meses de cuidados médicos para ela ficar totalmente curada da doença. “Oi, família. Olha eu aqui, depois de tanto tempo sem aparecer, para dizer pra vocês que estou melhor, ainda estou em tratamento, faltam 3 meses de tratamento. Mas me sinto bem melhor. Passando pra agradecer cada pessoa que torceu pela minha recuperação”.

Níver do dia

Kevin Smitho, produtor e diretor norte-americano, 48 anos