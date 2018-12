Gallardo prega respeito ao Al Ain, e Pratto diz sonhar com decisão contra o Real

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, evitou projetar uma decisão do Mundial de Clubes contra o Real Madrid e adotou discurso de respeito ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, adversário desta terça-feira (18), pelas semifinais do torneio.

Os árabes eliminaram o Team Wellington, da Austrália, na primeira fase e o Espérance, da Tunísia, nas quartas.

"Foi bom ver nosso adversário em ação. Vai ser uma partida muito dura. O Al Ain fez por merecer para chegar à semifinal. É uma equipe entusiasmada, que ataca bem. Precisamos ter concentração máxima para não sofrer e fazer nosso próprio jogo", afirmou Gallardo em entrevista coletiva nesta segunda (17).

O técnico argentino foi questionado sobre uma possível desconcentração da equipe, causada pela euforia da conquista da final da Libertadores contra o Boca Juniors, no último dia 9.

"É uma questão saber colocar as coisas no lugar, este meu grupo sabe fazer isso. Os primeiros dias [após a conquista da Libertadores] foram dias de alegria, euforia e festas, mas uma vez que pisamos neste território temos que focar no que está por vir, que é outra competição".

"Se nos deixarmos levar por essa euforia, podemos ter dificuldades, porque é um rival perigoso. Mas não acredito que vamos sofrer nesse sentido", completou.

Outro personagem decisivo na final da Libertadores foi o atacante Lucas Pratto, que nas duas partidas deixou sua marca. O jogador falou sobre como é disputar o Mundial de Clubes e o sonho de poder enfrentar o atual campeão da Europa, Real Madrid, em uma possível final.

"É uma ocasião muito especial para nós porque temos a chance, se conseguir chegar à final, de enfrentar o campeão da Europa [Real Madrid], que normalmente vai até a final. Enfrentar equipes desse calibre sempre traz o melhor das equipes sul-americanas, especialmente as argentinas. Sempre queremos vencer os mais fortes e mostrar que somos melhores que eles", afirmou o atacante em entrevista ao site oficial da Fifa.

Pratto relembrou os momentos adversos enfrentados pelo River Plate durante a competição continental. Ele listou algumas qualidades que levaram a equipe ao Mundial de Clubes.

"Nós somos muito fortes, realmente temos uma mentalidade vencedora e muita personalidade. Ficamos atrás [no placar] contra os rivais mais difíceis, como o último campeão da Libertadores [o Grêmio], tanto em casa quanto fora, e conseguimos dar a volta por cima. E também ficamos atrás nas duas partidas da final contra o Boca. Temos jogadores com muita qualidade, mas também somos fortes mentalmente e isso se deve ao fato de termos um grande elenco", concluiu.

O River Plate enfrenta o Al Ain a partir das 14h30 (de Brasília) desta terça, no estádio Xeique Zayed, nos Emirados Árabes Unidos.