Garage Vinhos oferece vinhos em taça e pizzas por apenas R$ 10 no seu aniversário

Redação Bem Paraná, com assessoria

No mês de julho de 2017, era inaugurada na cidade de Curitiba a Garage Vinhos, loja conceito da importadora e distribuidora Bodegas – Selecionadores de Vinhos, que atua há mais de 13 anos no país. Com um ano de história na capital paranaense, o empreendimento sempre se destacou por oferecer vinhos gastronômicos exclusivos no Brasil, selecionados diretamente em 15 vinícolas familiares da Argentina, Chile, Portugal, Espanha e Itália, que se destacam pela personalidade marcante e pela excelente relação qualidade-preço.

A Garage tem em seu catálogo mais de 160 rótulos selecionados diretamente nas vinícolas em um processo minucioso. Os vinhos disponíveis na loja conceito fazem parte de um portfólio exclusivo da Bodegas, que leva em consideração identidade, história e, principalmente, qualidade dos rótulos. “Nosso critério de seleção está sedimentado na escolha dos parceiros produtores. Famílias viticultoras tradicionais que compartilham conosco a arte e a paixão, que conhecem e trabalham a terra seguindo sua tradição e conhecimento dos processos naturais de elaboração, sem abrir mão dos avanços tecnológicos das práticas enológicas. Ou seja, os nossos vinhos expressam as diferentes regiões e suas particularidades (solo, clima e cultura)”, explica Abel Blumenkrantz, executivo de expansão da Garage Vinhos.

Festa de aniversário

Para celebrar o primeiro ano de história na capital paranaense, a Garage Vinhos vai promover uma grande festa neste sábado, dia 21 de julho. Durante o dia, o público poderá saborear diversas opções de vinhos em taça por apenas R$ 10. Além disso, o evento terá pizzas individuais, que também serão comercializadas por R$ 10, preparadas pela pizzaria Funiculí, comandada pelo premiado chef Dudu Sperandio. Para completar, a Garage preparou um bolo de aniversário gigante, que será distribuído gratuitamente para o público presente.

A festa de aniversário será realizada na Garage Vinhos (Rua Teixeira Coelho, nº 182), no bairro Batel, das 11h às 18h, com entrada gratuita. Mais informações no Facebook oficial da loja ou pelo telefone (41) 3528-1844.