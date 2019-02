Gastronomia lúdica do La Magique

Barbara Magalhães | mesadividida@gmail.cojm

Curitiba ganhou um restaurante sensacional, o La Magique, que fica no Shopping Crystal. O espaço é incrível, e merece uma visita com ou sem as crianças Um lugar que eu tive experiências sensoriais e emocionais deliciosas, num ambiente lúdico e colorido, voltei pra Disney, sem sair de Curitiba. No restaurante, projeções de animações aparecem com mudanças da iluminação, num clima de magia.

No menu, rodas gigantes que chegam com batatas fritas, sobremesas com surpresas para adivinharmos os sabores dos brigadeiro, tudo lindo e gostoso. O escritório Machado Weiss e Moraes Arquitetura merece todos os prêmios por esse projeto tão moderno e ousado, adorei.

Logo na entrada, cavalinhos de carrossel, tobogã e casinha na árvore, já o cardápio kids tem até papinhas para bebês, tudo muito bem pensado.

Uma das sócias do restaurante,Patrícia Branco,conta que o La Magique surgiu com o sonho familiar de lembrar as melhores experiências vividas fora do Brasil, em um único lugar. O restaurante conta ainda com, mesas de pebolim e um bar com bancos de bicicleta que, por meio de um dínamo, carregam o celular quando pedalamos. Mais um ponto turístico da cidade, para todo mundo ir e amar !

Restaurante La MagiqueShopping Crystal Com.Araújo 731,piso L2- Das 11H30 às15hs e das 19hs 'as 22hs