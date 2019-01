Gato Preto: a melhor costela de Curitiba e uma experiência antropológica

Rodolfo Luis Kowalski

Um espaço 100% democrático, frequentado por gente de todos os níveis, desde auxiliar de pedreiro e garota de programa até desembargador e artista de renome internacional. Esse é o Gato Preto (ou Pantera Negra), um restaurante dançante que há 44 anos está no coração de Curitiba, na Rua Ermelino de Leão, e desde sempre é um símbolo da boemia, da noite curitibana.

Tudo começou em meados da década de 1970, no porão do prédio de um amigo do antigo dono, Aldo Silvério Cardozo. Hoje, quem toca o negócio é o empresário Natalino de Jesus Santos, que há 21 anos comprou o estabelecimento, quando ele estava prestes a fechar as portas.

Desde sempre, o carro-chefe da casa é a costela de forno. Vendida a R$ 72, a maravilha serve a (pelo menos!) três pessoas e acompanha arroz, salada de maionese, salada de cebola e tomate, farofa e porção de fritas. O cardápio, porém, apresenta outras delícias. “O mignon recheado é excelentíssimo. Tem também o mignon completo, pizza, a dobradinha, alcatra na chapa, canja...”, lista Natal, como é conhecido o proprietário.

Funcionando todos os dias, das 18 às 7 horas, o Gato Preto assa e vende, semanalmente, 1,2 mil quilos só de costela. Se for contar as outras carnes do cardápio (picanha, mignon, alcatra e outros), chega-se ao número de 1,5 mil quilos por semana. Pergunto, então, quais os dias e horários com maior movimento. “31 dias por mês, 365 dias por ano, das 18 horas às 7 da manhã. Sempre tem movimento. 18 horas está começando mas sempre está chegando alguém. Gente de todos os níveis, de ajudante de pedreiro a juiz, desembaregador. Espaço 100% democrático”, diz Natal.

Para dar conta de tamanha demanda, o trabalho é intenso. A costela fica seis horas num tacho de cozimento. Às 17 horas chegam os cozinheiros para começar a preparar a carne. “O segredo é uma grande quantidade de cuidados e temperos. São três estágios: cozimento, fritadeira para soltar os fios e depois dali vai para o forno para ser liberado para o cliente.”





Até Julio Iglesias já provou (e aprovou) o restaurante

Uma história conhecida (praticamente uma lenda urbana em Curitiba) sobre o Gato Preto tem como protagonista o cantor espanhol Julio Iglesias.

Reza a lenda que o cantor, hospedado no Hotel Bourbon, próximo da Biblioteca Pública, resolveu caminhar pelo Centro de Curitiba na calada da noite, sem que seus assessores soubessem. Ao passar em frente do lendário restaurante, resolveu entrar Primeiro passou os olhos pelo ambiente e pela freguesia. Em seguida, dirigiu-se ao tecladista pedindo para que tocasse algumas notas para ele cantar.

Sem reconhecer o ilustre cliente, o tecladista não deu a nota. Iglesias ainda insistiu, disse quem era. Mas o músico não acreditou. “Se você é o Julio Iglesias aqui no Gato Preto, eu sou o Frank Sinatra”, teria dito.

O espanhol, então, não deu a “canja”. Mas ainda assim sentou-se numa das meses, anônimo até que um grupo de clientes o reconheceu. O artista ainda passou um tempo bebendo com o pessoal que conheceu no salão, até sua equipe descobrir onde estava e o levarem de volta ao hotel.

Afinal, o nome é Gato Preto ou Pantera Negra?

Afinal, é Gato Preto ou Pantera Negra o nome do restaurante? Essa é uma dúvida comum entre os que frequentam o local, uma vez que o nome popular é Gato Preto, mas no letreiro do estabelecimento está estampado Pantera Negra.

Segundo o empresário Natalino de Jesus Santos, a dubiedade se explica pelas dificuldades que o restaurante enfrentava há 21 anos, quando ele comprou o estabelecimento do antigo proprietário, Aldo Silvério Cardozo. Na época, o restaurante enfrentava dificuldades financeiras e por pouco não fechou as portas.

“Na época que peguei tinha problema com a Justiça do Trabalho e então troquei o nome para Pantera Negra na razão social. Só que o nome não pegou e todo mundo segue chamando de Gato Preto”, conta Natal.