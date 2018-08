Geek City faz 'esquenta' no ParkShoppingBarigüi até o dia 26 de agosto

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Com o objetivo de disseminar o universo Geek de uma maneira lúdica e acessível para diversos públicos, o Geek City, maior evento do segmento no sul do país, acaba de inaugurar um lounge exclusivo no piso superior do ParkShoppingBarigüi, em frente à praça de alimentação.

O espaço funciona entre 16 e 26 de agosto, de acordo com o horário do shopping, e vai contar com uma programação intensa para os amantes da cultura pop, que poderão ter uma demonstração do que vai acontecer no Expo Renault nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Segundo Bruno Neves, diretor da Seven Entretenimento e idealizador do Geek City, essa é uma oportunidade para que as pessoas entendam e se aproximem do universo Geek por meio de oficinas e bate-papos com especialistas no ramo.

As oficinas acontecem diariamente entre 17h e 19h e convidam pais e filhos a viajarem no universo dos mangás, origamis e sabres de luz. Os bate-papos acontecem às 19h30, com especialistas em cultura Geek e tecnologia, como Ricardo Dória, que vai falar do boom das startups em Curitiba. As atrações são gratuitas e quem comprar os ingressos do Geek City na bilheteria do shopping conta com descontos especiais (31/08 - R$ 50,00 - 01/09 - R$ 60,00 e 02/09 - R$ 60,00 ou Passaporte R$ 145,00 – todos com taxas inclusas).

Quem visitar o lounge também vai poder conferir uma exposição de colecionáveis da Marvel e Star Wars e uma exposição da história dos quadrinhos da gibiteca.

GEEK CITY

Data: De 31 de agosto a 2 de setembro de 2018

Local: Expo Renault Barigui

Site Oficial: www.geekcity.com.br

Redes social: Facebook /geekcityoficial |Instagram @geekcityoficial | Twitter @geekcityoficial

Realização: Seven Entretenimento