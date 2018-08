Geek City terá etapas de BattleRite, CrossFire e desafio de Counter-Strike

Redação Bem Paraná

Os fãs dos games, mais uma vez, estão diante de um final de semana de muita competição e disputas acirradas. Em 2018, a Arena Geek City by XLG UOL contará com etapas presenciais e grandes finais de games como Counter-Strike: Global Offensive, BattleRite e CrossFire, além da presença de influenciadores e convidados que também poderão disputar partidas com o público.

Um dos principais destaques do evento será o Geek City Challenge de CS: GO, cujas inscrições vão de 9 a 15 de agosto, com eliminatórias online que levam a uma finalíssima no próprio evento. Times de todo o Brasil podem participar, bem como membros do Gamers Club Premium. Na primeira etapa, serão 64 times lutando por oito vagas em eliminação simples e abrindo caminho para a vitória.

Na segunda fase, os classificados disputam duas vagas com os oito melhores times da temporada de agosto da Liga Pro do Gamers Club. Além disso, aqui, já começam as premiações, serão R$ 5 mil em dinheiro, além, claro, das passagens e hospedagens para participação na finalíssima, durante o Geek City.

Curitiba também será o palco de uma das etapas sul-americanas da BattleRite Pro League. Em 2 de setembro, último dia de evento, rolarão na Arena Geek City by XLG UOL os confrontos entre os melhores classificados do torneio, que disputarão por sua permanência e tentarão garantir a participação nas semi-finais.

A capital paranaense sediará, ainda, três partidas da CrossFire Elite League (CFEL), que traz a elite do game disputando vagas para a final nacional, além de competições internacionais e um prêmio em dinheiro. No dia 31 de agosto, a Arena Geek City by XLG UOL recebe os confrontos entre INTZ e VINCIT, Rude e Fps4Ever e Imperial contra 2Kill.

Toda a ação contará com a apresentação de Raphaela Laet, a Queen B. Será ela a responsável por introduzir os times, liderar as batalhas e, principalmente, encantar o público, cuja torcida será parte integrante das competições que acontecerão na Arena Geek City by XLG UOL.

BattleRoyale, luta e raids para todos!

Mas os amantes do esporte virtual não participarão do evento apenas com sua torcida. Também estão marcadas para acontecer no palco uma série de jogatinas de outros títulos do circuito competitivo, com direito a torneios locais e visitantes convidados a subirem ao palco para colocarem as habilidades à prova diante de influenciadores. Entre os desafiantes estão Rayar Cunha, Diego “Paldino” Garcia e Guilherme “Metagames” Gentile.

Fortnite, Dragon Ball FighterZ, PlayerUnknown’s Battleground e Injustice 2 são apenas alguns dos títulos que tomarão conta da Arena Geek City by XLG UOL nestes momentos, com torneios locais que convidarão qualquer pessoa a mostrar que manja do assunto. Além disso, a Blizzard leva ao evento a expansão Battle of Azeroth, de World of Warcraft, que poderá ser experimentada no palco em batalhas contra os jogadores e também raids ao vivo.

A jogatina, assim como as etapas dos torneios de e-Sports, estarão espalhadas ao longo dos três dias de Geek City. As partidas também terão transmissão ao vivo pela internet e contarão com cobertura presencial pela imprensa, que poderá entrevistar jogadores e campeões após os principais confrontos do evento.

O Geek City é o maior evento de tecnologia e entretenimento do Sul do país, marcado para acontecer em 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Ao longo de três dias, os fanáticos por cinema, séries, games e quadrinhos terão acesso em primeira mão a tudo o que acontece de melhor nesse mercado, conferindo painéis sobre os mais variados temas, torcendo e até participando dos torneios de jogos competitivos, encontrando criadores de conteúdo e vendo personalidades bem de perto.

Para a edição 2018, uma das principais presenças será a de Carlos Villagrán, o Kiko, que fará sua despedida do personagem na capital paranaense. Também estarão na cidade os elencos do Porta dos Fundos e Choque de Cultura, dois fenômenos do humor na internet brasileira, e o dublador Guilherme Briggs, além de um painel sobre a adaptação cinematográfica da HQ nacional O Doutrinador.

Sobre a Seven Entretenimento

A Seven Entretenimento é uma das principais empresas de entretenimento do Brasil. Instalada em Curitiba, vem modernizando o mercado artístico e cultural inovando nas áreas de investimento e negócios dirigido ao lazer. A Seven já desenvolveu mais de 1.500 eventos ligados à área de entretenimento e oferece produtos como exposições, shows, turnês, feiras e eventos esportivos.

Alguns dos maiores eventos que passaram pelo sul do Brasil nos últimos anos tiveram a marca da Seven Entretenimento em sua realização, como os shows internacionais Maroon 5, Green Day, Iron Maiden, Katy Perry e Andrea Bocelli; os maiores nomes da música nacional, como: Ivete Sangalo, Marisa Monte e Roberto Carlos; os espetáculos Cirque Du Soleil, Circo da China e Disney On Ice; musicais infantis da Disney; simpósios e eventos exclusivos como Footecon e Risológico; o maior evento de tecnologia e cultura pop do sul do Brasil, Geek City, entre muitos outros.

SERVIÇO

GEEK CITY

Data: De 31 de agosto a 2 de setembro de 2018

Local: Expo Renault Barigui (Rua Batista Ganz, 430, Curitiba / PR)

Ingressos: R$ 55 para sexta (31/08); R$ 65 para sábado e domingo (01 e 02/09); R$ 150 pelo passaporte para os três dias, que dá direito a credencial colecionável

Site Oficial: www.geekcity.com.br

Redes social: Facebook /geekcityoficial |Instagram @geekcityoficial | Twitter @geekcityoficial

Realização: Seven Entretenimento