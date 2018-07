Gêmeas de Natália Guimarães e Leandro do KLB encantam em ensaio de Páscoa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maya e Kiara, gêmeas da Miss Brasil Natália Guimarães e de Leandro Scornavacca, vocalista do KLB, encantaram a web com um ensaio temático da Páscoa, vestidas de coelhinhas. Orgulhoso, o papai postou: "Minhas coelhinhas procurando os ovinhos de Páscoa. Será que encontraram?". Miss Brasil 2017, a mãe se derreteu: “Eu babo mesmo, e agradeço todos os dias ao Papai do Céu pelo privilégio de ter dois anjos da alegria e do amor sempre pertinho mim... E principalmente hoje, neste dia tão especial agradeço mais ainda, pois tenho a certeza de que Ele vive e continuará fazendo verdadeiros milagres em nossas vidas! Feliz Páscoa para todos vocês!!", escreveu Natália.