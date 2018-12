Gestão Covas eleva viaduto que cedeu e prevê mais 15 dias para ter ideia de obra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (2), a Prefeitura de São Paulo finalizou o macaqueamento do viaduto que cedeu no último dia 15 na marginal Pinheiros, próximo da ponte Jaguaré, na zona oeste.

Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), estima-se que em cerca de 15 dias a prefeitura tenha ideia de qual será a obra necessária para poder fazer a remediação do viaduto. Só depois disso serão fixados prazos.

"Hoje, a gente descarta 100% a hipótese de demolição do viaduto. Com o resultado que a gente teve aqui do macaqueamento, a gente consegue prever isso", disse o prefeito.

A circulação interrompida no trecho da linha 9-esmeralda foi liberada neste domingo às 15h30, segundo a CPTM. Os trens continuarão com velocidade reduzida nas proximidades do viaduto.

O macaqueamento, técnica em que macacos hidráulicos são instalados na base da estrutura para içá-la, começou na manhã deste sábado (1°) e o encerramento foi anunciado pelo prefeito de São Paulo na tarde deste domingo.

Questionado sobre o fato de o viaduto não parecer totalmente nivelado, Covas disse que o processo concluído "não é a obra de recuperação do viaduto".

"Agora os técnicos vão poder fazer o estudo completo para ver qual a obra de engenharia necessária para poder fazer a remediação", afirmou. "Estamos comemorando o macaqueamento, que era o que estava previsto para acontecer entre o 25° e 30° dia depois do incidente."

Os trabalhos encerrados neste domingo foram a terceira etapa concluída pela prefeitura - o escoramento e a construção das estacas foram as duas primeiras.