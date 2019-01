Gestor do Londrina lança campanha para manter Dagoberto no time em 2019

O gestor do Londrina Esporte Clube, Sérgio Malucelli, fez neste sábado (12) uma espécie de campanha para manter o atacante Dagobrerto no time em 2019. Malucelli postou nas redes sociais um desafio para a torcida do Londrina, que o clube alcance a marca de 5 mil sócios torcedores para ter o artilheiro da Série B de 2018 em campo.

"Torcedor do Londrina, você quer o Dagoberto de volta? Ele quer, nós queremos. Agora vamos precisar de vocês. Esta semana vamos lançar o Sócio Torcedor, é a hora de você, torcedor, provar que quer mesmo o Dagol. Precisamos de pelo menos 5 mil ST. Chegou a sua hora torcedor do TUBARÃO. Juntos seremos mais fortes.#vamossubirTuba# ", postou Malucelli no Instagram.

Dagoberto veio para o Londrina disputar a Série B de 2018. Machucou-se na primeira partida, mas, recuperado três meses depois, foi um dos responsáveis por tirar o time da zona de rebaixamento para disputar uma vaga de acesso á Série A até as últimas rodadas. Dagoberto terminou a competição com 17, tendo entrado em campo em apenas 19 partidas.