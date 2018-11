Gibiteca comemora 36 anos com lançamento de novos quadrinhos

SMCS

A Gibiteca de Curitiba comemora 36 anos nesta sexta-feira (19). Para celebrar a data, partir das 19h será feita a programação de aniversário com um lançamento coletivo de quadrinhos locais e um debate sobre o edital de publicação da Fundação Cultural de Curitiba.

De acordo com o coordenador da Gibiteca, Fúlvio Pacheco, o encontro também festeja o bom momento pelo qual passa a cultura nerd em Curitiba. “Vivemos a fase ‘áurea’ da produção de quadrinhos locais em efervescência por conta da demanda criada pela Bienal de Quadrinhos de Curitiba e de outros grandes eventos”, disse.

Em 2017, foram publicados na cidade 32 quadrinhos, e em 2018, foram lançadas 28 publicações até o momento. Ainda neste ano, Curitiba recebeu 18 indicações ao Troféu HQ Mix 2018, prêmio nacional considerado o Oscar dos quadrinhos.

O encontro ainda terá um bate-papo sobre o edital de quadrinhos da FCC de 2018 e o próximo, previsto para janeiro de 2019. Participam da conversa profissionais da área de quadrinhos da Gibiteca e do setor de Incentivo à Cultura da FCC.

Serviço: 36 anos da Gibiteca de Curitiba – Lançamento coletivo de HQs de Curitiba e debate sobre o Edital de publicação da FCC

Local: Gibiteca de Curitiba – Rua Presidente Carlos Cavalcanti,

Data: 19 de outubro

Horário: 19h

Classificação livre

Entrada franca

Confira os lançamentos de HQs de 2018

31 dias na vida (a história de um outubro) de Má Matiazi (A5 36 páginas);

• A noite em que as estrelas sumiram de Natsuki Miura (A5, 24 páginas);

• Bienal Pública - 2018 (A5, 50 páginas);

• Caçadores de Histórias organizado por Mylle Silva (formato americano, 40 páginas);

• Calafrio #60 - Daniel Sacks (50 páginas);

• Candyland de Guilherme Caldas (capa dura, 88 páginas);

• Cansei de ser um desenhista sedentário de Ariel Cunha (A5, 20 páginas)

• Contos do Hank de Douglas Cruz (HQ kilométrica);

• Cyclone Rider de Tokumasauno (A5, digital , 120 páginas);

• Exploding - Amanda de Oliveira Spitzner;

• Eventos semiapocalípticos Gilmar de Yoshi Itcie (68 páginas);

• Fada Banguela (compilação de tirinhas)

• Fanart Book - Guilherme Matches e Lucas Fontoura (sketch book - 32 páginas);

• Guia básico e prático de roteiro para sua próxima HQ de Mylle Silva (A5 - 72 páginas);

• Heavenborn Warriors de Victor Cappola

• HQ de 1000 faces de M.K. Mori (104 páginas);

• High Fantasy - Amanda de Oliveira Spitzner;

• Io-Roque de Francis Ortolan (A5 - 40 páginas);

• Mangáutismo de Tokumasauno (A5);

• Mestres do Terror # 69 - Daniel Saks (50 páginas);

• Molie & Bill de Taryel (pack de 8 tiras soltas);

• Noir 2018 de Eleonoir Cristina (sketchbook 32 páginas);

• O Gralha, o herói, o pinhão, o louco e a morte. (álbum, 104 páginas)

• Para terra com amor de Haus (A5, digital , 76 páginas);

• PICNIC de Paulo Gff (zine A5 colorido, digital, 16 páginas);

• Sankofa de Raphaela Corsi (A5 colorido,16 páginas);

• SketchBook 2018 de Daniel Kunzle (60 páginas)

• Undeadman - edição especial (formato americano, 60 páginas)