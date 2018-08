Gibiteca promove esquenta para a 2º Bienal de Quadrinhos

Redação Bem Paraná com Fundação Cultural de Curitiba

Em clima de preparação para a 2º Bienal de Quadrinhos, que acontece de 6 a 9 de setembro, a Gibiteca promove neste final de semana duas programações gratuitas: na sexta-feira (24/08), a partir das 19h, abre a exposição “Bienal Publica! A Cidade em Quadrinhos”, e no sábado (25/08) promove o Esquenta World RPG Fest 2018/Jogarta.

A exposição traz ao público obras de autores paranaenses que foram selecionadas pelo curador Fábio Zimbres para esta edição da Bienal. Além da mostra, os trabalhos também vão integrar a segunda edição da revista “Bienal Publica!”. Composta por 36 imagens, a exposição apresenta desenhos, poesia, roteiros e outras formas de interpretação da temática sugerida para a publicação.

A abertura terá bate-papo com Leonardo Neves, Ismália Siqueira, Marcelo Carvalho, integrantes do projeto, além da participação do coordenador da Gibiteca, Fúlvio Pacheco e do coordenador da Bienal, Fabrízio Andriani. O grupo vai conversar com o público a respeito da mostra, bem como a expectativa para a Bienal de Quadrinhos.

Incubadora

A exposição “Bienal Publica! A Cidade em Quadrinhos” é a primeira ação de um dos nove projetos contemplados pelo Edital de Ilustração, Quadrinhos, Cartoon, RPG, do Fundo Municipal de Cultura, lançado em janeiro deste ano. Em cumprimento ao edital, cada proponente oferece, em parceria com a Gibiteca, uma exposição, um evento de lançamento, uma contrapartida de curso e uma publicação produzida parcialmente na Incubadora de Quadrinhos Adilson Orikassa, recém-inaugurada.

Esquenta

Já no sábado (25/08), das 14h às 19h, acontece o Esquenta World RPG Fest 2018/Jogarta. A programação terá mesas de RPG, jogos de mesa, torneios de card game, cosplay, jogos eletrônicos e literatura fantástica, que abordará títulos como Game of Thrones, Senhor dos Anéis e Harry Potter, e será uma prévia do World RPG Fest que ocorrerá nos dias 15 e 16 de setembro.

Serviço: Abertura da Exposição Bienal Publica! A cidade em quadrinhos

Esquenta World RPG Fest 2018/Jogarta

Local: Gibiteca de Curitiba – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533

Data: 24 de agosto de 2018

Horário: 19h

Entrada gratuita