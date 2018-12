Gilmelândia relembra período em que substituiu Luciana Gimenez no SuperPop

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Fui muito feliz." Assim a cantora baiana Gilmelândia definiu o período em que apresentou o programa SuperPop, da Rede TV. A entrevista que ela deu a Luciana Gimenez, em que relembrou sua passagem pela atração, vai ao ar nesta terça-feira (11), às 22h45.

Em 2011, ela substituiu a titular, Luciana Gimezez, quando esta entrou em licença maternidade. "Vocês confiaram em mim e eu acho isso muito importante. Fui muito feliz aqui, foi maravilhoso apresentar o programa", completou.

A cantora ainda contou os principais momentos de sua vida e de sua carreira, como a amizade com a conterrânea Ivete Sangalo. "Essa criatura é tão bondosa... No dia em que mamãe sofreu o AVC, ela foi a pessoa que me ligou, chorando, porque sabia como eu era com a minha mãe, e disse: 'Gil, o que você quer? Me diga que eu faço qualquer coisa'. E não ajudou só a mim, a muitas pessoas também", afirma a artista.

Gilmelândia também contou como é sua relação com outros cantores, entre eles Netinho, Daniela Mercury e Saulo.

Ela falou sobre a campanha de combate ao câncer de mama em São Paulo e na Bahia, da qual é madrinha. "A gente veio para ajudar um ao outro, para servir, sem guerrinha, um respeitando ao outro porque quando a gente se une, tudo se transforma."

Gilmelândia despontou como vocalista da Banda Beijo. Depois, seguiu carreira solo e gravou axés conhecidos como "Maionese" e "Bate Lata".