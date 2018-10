Ginastas de Curitiba apoiadas pela Prefeitura brilham em disputa sul-americana

SMCS

Curitiba brilhou no Campeonato Sul-Americano disputado na cidade de Melgar, na Colômbia, na última semana. As atletas da equipe Agir – Ginástica Rítmica de Curitiba foram destaque da competição. Todas são beneficiadas pela Lei de Incentivo ao Esporte da Prefeitura e ficaram com o título de campeãs por equipe.

Bárbara Domingos vai trazer na bagagem seis medalhas de ouro. Foi campeã em quatro aparelhos: arco, bola, maças e fita. Além da Bárbara, a equipe foi formada por Lana Yurika Yanaga, Alejandra Montila, Caroline Pereira, Julia Ricardo, Letícia Silva, Isadora de Oliveira e Mariana Gonçalves. Todas têm entre 9 e 10 anos.

Com os bons resultados, Curitiba também voltou campeã por equipe. Lana, ginasta do pré-infantil individual, ganhou o segundo lugar no torneio de mãos livres. Isadora ficou no segundo lugar individual e por aparelho na corda, na modalidade infantil. A menina Mariana, da equipe juvenil, ficou em primeiro lugar na ginástica com bola.

“Essas curitibinhas são um orgulho para Curitiba. Os resultados mostram que a Lei de Incentivo da Prefeitura vem trazendo importantes conquistas esportivas para a cidade”, disse o prefeito Rafael Greca.

O Campeonato Sul-Americano em Melgar começou no dia 22 de outubro e tem o encerramento oficial nesta segunda-feira (29/10).

Incentivo ao Esporte

A Agir – Ginástica Rítmica de Curitiba é uma das entidades esportivas beneficiadas pela Lei de Incentivo da Prefeitura. Neste ano, o programa apoia 425 projetos, sendo 63 de entidades jurídicas e 362 projetos de pessoa física.

Cerca de dez mil atletas da cidade recebem apoio e incentivo da Prefeitura por meio do programa da Lei de Incentivo do município.