Gisele Bündchen cai três posições em ranking de modelos mais bem pagas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A top model Gisele Bündchen, 38, caiu três posições na lista das modelos mais bem pagas do mundo, elaborada pela revista americana Forbes.

A brasileira, contudo, ainda tem motivos para comemorar. Em 2018, Gisele apareceu na quinta colocação do ranking, empatada com a inglesa Cara Delevingne, 26. A publicação estima que as duas tenham faturado cerca de US$ 10 milhões (R$ 39,2 milhões) ao longo do ano.

Em 2017, Gisele ocupava a segunda colocação da lista, com um faturamento anual de US$ 17,5 milhões (R$ 68,5 milhões). Na ocasião, foi a primeira vez desde 2002 que Gisele não apareceu na liderança do ranking de mais bem pagas.

Pelo segundo ano consecutivo, a liderança da lista fica com a modelo americana Kendall Jenner, 23, uma das integrantes do clã Kardashian, que faturou cerca de US$ 22,5 milhões (R$ 88 milhões) em 2018.

Além de Gisele, Cara e Kendall, o top 10 da Forbes ainda inclui nomes como as americanas Karlie Kloss, 23, e Chrissy Teigen, 33 e a inglesa Rosie Huntington-Whitely , 31.

Confira abaixo a lista na íntegra:

1. Kendall Jenner - R$ 88 mi

2. Karlie Kloss - R$ 51 mi

3. Chrissy Teigen - R$ 45 mi

3. Rosie Huntington-Whitely - R$ 45 mi

5. Gisele Bundchen - R$ 39 mi

5. Cara Delevingne - R$ 39 mi

7. Gigi Hadid - R$ 37 mi

8. Bella Hadid - R$ 33 mi

8. Joan Smalls - R$ 33 mi

10. Doutzen Kroes - R$ 31 mi