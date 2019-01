Giselle Itiê homenageia o ator e ex-namorado Caio Junqueira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "É só matéria que vai embora, a energia é infinita". Foi com essas palavras que a atriz Giselle Itiê, 36, homenageou o ex-namorado Caio Junqueira, 42, morto nesta quarta-feira (23), uma semana após sofrer um acidente grave de carro na zona sul do Rio de Janeiro.

"Dói, como dói. Só queria te abraçar forte e dizer o quanto você é e sempre foi amado por todos nós! Até quem não te conhecia já te amava...", afirmou a atriz em sua conta no Instagram, ao lado de uma foto dela com o ator. No final do post, ela ainda afirma estar difícil de acreditar.

"Vou me esforçar para focar no que uma deusa me disse hoje: Situação de merda... Mas é isso, é só matéria que vai embora. A energia é infinita. Está aí agora, rodando pelos ares, livre, encostando na gente, cuidando da gente. A comunicação agora é de outro modo, de olho fechado, com o coração...", afirmou ela.

Junqueira morreu na madrugada desta quarta, no Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. Ele estava internado desde 16 de janeiro, quando sofreu um grave acidente de carro no Aterro do Flamengo. Ele teve duas fraturas expostas na ocasião. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

O corpo do ator deve ser velado a partir das 11h de quinta (24), no cemitério São João Batista, zona sul do Rio, já que a família decidiu esperar o irmão do ato, Jonas Torres, chegar dos Estados Unidos para o enterro.