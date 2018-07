Glauco Solter e Marcos Suzano apresentam Os Afro-Sambas

SMCS

O Teatro do Paiol recebe neste fim de semana mais uma apresentação do Edital Paiol Musical. Numa releitura em percussão e contrabaixo, os músicos Glauco Solter e Marcos Suzano apresentam canções do disco Os Afro-Sambas, parceria de Baden Powell e Vinicius de Moraes. Os shows são na sexta-feira (4/5) e no sábado (5/5), às 20h, e custam R$ 10 e R$ 5 a meia-entrada

Novos arranjos para as canções serão destacados para mostrar todo virtuosismo deste aclamado disco. Todas as canções do álbum serão apresentadas, assim como músicas de Vinicius e Baden influenciadas pela sonoridade dos afro-sambas, como Canto de Iemanjá, Tristeza e Solidão, Berimbau, Tempo de Amor e Consolação.

A apresentação conta com a participação dos artistas paranaenses Thayana Barbosa, Paulinho Schoffen e Rafael Marinho.

Serviço: Glauco Solter e Marcos Suzano

Data: sexta-feira (4/5) e sábado (5/5)

Horário: 20h

Local: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/n – Prado Velho)

Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Telefone: 3213-1340