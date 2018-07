Gleici dorme no confessionário durante seu depoimento no Raio-x

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda sem dormir direito após a festa "Circo", Gleci foi dar o seu depoimento no Raio-x nesta manhã de domingo (1º). Ao finalizar o vídeo, a acreana se acomodou na cadeira do confessionário e tirou um breve cochilo. Depois de alguns minutos, Breno tentou entrar no local e acabou acordando a estudante de psicologia, que afirmou assustada: "Não estava dormindo". A produção do programa não interveio no sono da sister e até focou a câmera em seu rosto. Antes de cochilar, Gleici elogiou a comemoração e o cantor Paulo Ricardo. "A festa foi ótima, foi muito linda e ainda teve o show do Paulo Ricardo."