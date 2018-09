Globo abre os trabalhos de ‘Verão 90 Graus’, próxima das sete 

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Segunda-feira, no Rio, o diretor Jorge Fernando deu início a fase de leituras com o elenco de ‘Verão 90 Graus’, da dupla Izabel de Oliveira e Paula Amaral, substituta de ‘O Tempo Não Para’. Se nada mudar, uma estreia prometida para 29 de janeiro, terça-feira. Seria uma novela para entrar na sequência de ‘Deus Salve o Rei’, mas que, por força maior, a Globo deixou para depois. Ambientada na década de 1990, a história vai abordar os efeitos do chamado “Dia do Confisco” – quando o então presidente Fernando Collor confiscou o dinheiro da caderneta de poupança dos brasileiros. O mesmo Collor que agora disputa o governo de Alagoas, daí o fato da mudança para depois das eleições. “Verão 90 Graus” marca a volta de Jorge Fernando às novelas, depois de se recuperar de um AVC – Acidente Vascular Cerebral. Recuperado totalmente. O elenco reúne Camila Queiroz, no papel de uma grande vilã, Cláudia Raia, Isabelle Drummond, Rafael Vitti, Cláudia Ohana, Bel Kutner, Klebber Toledo, Jesuíta Barbosa, Débora Nascimento, entre outros. ‘Verão 90 Graus’, bem avaliada, dizem dentro da Globo que ela “tem cheiro de sucesso”.

Negócios latinos

Xuxa e seus parceiros investiram 2 milhões de dólares na unidade do Espaçolaser, empresa de depilação a laser, em Buenos Aires, com inauguração no dia 21. Ela é 50% dona do negócio. O grupo tem planos para a abertura de outras 90 operações na América Latina. Depois da Argentina, Uruguai será o próximo destino.

Canal do Tom

Nesta quarta, Tom Cavalcante lança o seu canal no Youtube. Um canal com o nome dele mesmo: Tom Cavalcante. E porque o momento é dos mais propícios, neste começo ele vai mexer com política.

Paolla apresentadora

De férias das novelas e séries, sábado, no Mineirão, Paolla Oliveira será a apresentadora do ‘Festeja’, evento da música sertaneja, que vai virar especial na Globo. Participações de Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Zé Neto & Cristiano, Gusttavo Lima, Naiara Azevedo e César Menotti & Fabiano. Direção de Raoni Carneiro.

Deu certo

Erick Ricarte, depois do ‘Pânico’, virou a Fabíola do Sergipe. É ele, há mais de um mês, o novo apresentador do ‘A Hora do Venenoso’, no ‘Balanço Geral’, da TV Atalaia, a Record de lá. Os comentários são os melhores. Ele é divertido.

Tá com folga

O ‘Cidade Alerta’, do Bacci, está fazendo a diferença na média/dia da Record na Grande São Paulo. Na segunda-feira, como exemplo mais recente, durante a exibição de três horas, ficou 5 pontos à frente do SBT, 11 a 6.

Mais um

Homero Salles, com serviços prestados no SBT e Record, sempre com o Gugu, depois de uns tempos em Orlando, nos Estados Unidos, foi morar em Portugal. E foi com toda a família.

Chuvas e trovoadas

Devido ao mau tempo na região, a equipe da minissérie ‘Ilha de Ferro’ cancelou gravações em Macaé, no Rio. Em função disso, sem dar folga ao elenco, houve a decisão de transferir os trabalhos para o estúdio.

Final do Datena

Neste fim de semana, o “Agora é Domingo”, do Datena, na Band, terá o encerramento do concurso “Caixa de Talentos”. No palco os três finalistas que disputam o prêmio de R$ 100 mil: Angélica Sansone, Michel Gutto e Rully. O público e o júri composto por Rick Bonadio, Ronaldo Giovanelli e Hélio Leite vão escolher o vencedor. Musicais por conta de grupo Rouge e Vitor Kley.

Falta uma

A Globo inicia na segunda quinzena do mês as gravações do game show “Os Melhores Anos de Nossas Vidas”, com Juliana Paes e Lázaro Ramos. Falta ainda um terceiro nome, uma atriz, para fechar o time do programa, que estreia em outubro.

Bate – Rebate

O técnico Vagner Mancini será o convidado do ‘Cartão Verde’, na TV Cultura, nesta quinta-feira.

Prosseguem no Rio as gravações da segunda temporada de ‘O Mecanismo’, série da Netflix com direção de José Padilha.

Bárbara Coelho, do SporTV, apresenta o ‘Esporte Espetacular’ deste domingo e também o próximo, com Felipe Andreoli, nas férias de Fernanda Gentil.

Entre os dias 20 e 26, simultaneamente em sete cidades do Brasil, vai acontecer o ‘Festival Remaster, Clássicos do Cinema Brasileiro’...

... O evento, que leva às salas de exibição as grandes produções do cinema nacional remasterizadas...

... ‘Vidas Secas’, de 1963, e ‘O Assalto ao Trem Pagador’, 1962, entre outras.

Maria Júlia Coutinho, além do ‘JN’, também já está no ‘Papo de Almoço’ da rádio Globo...

A propósito de rádio, Dalcides Biscalquin, da Rede Vida, é o novo contratado da Capital, em São Paulo.

A nova etapa do Beto Falcão (Emílio Dantas) em ‘Segundo Sol’ será acompanhada de um grande show dentro da novela que será gravado nos próximos dias.

C´est fini

O ‘Show do Esporte’, porque voltou a falar de futebol e só de futebol, foi a maior audiência da Band no domingo. O departamento de esportes, com direção da Rosa Cicirelli, pegou o programa de volta, depois da experiência - sem sucesso - de misturar com outros assuntos. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!