Globo muda horário, e rodadas de quarta no futebol brasileiro serão às 21h30

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um grande comunicado sobre sua programação no período de férias escolares, a Globo oficializou o novo horário das transmissões do futebol nas noites de quarta-feira a partir de fevereiro de 2019.

Segundo a emissora carioca, as transmissões vão começar no dia 20 de janeiro, um domingo, com o retorno dos principais campeonatos estaduais por todo o Brasil.

Porém, apenas 17 dias depois, no dia 6 de fevereiro, uma quarta-feira, a Globo irá colocar em prática o novo horário, com jogos às 21h30. Antes disso, as exibições noturnas durante a semana continuam às 21h45.

O novo horário atende um pedido da CBF para os jogos nacionais e também representa os interesses da Conmebol para partidas da Libertadores.

Ambas as entidades já negociavam a antecipação do horário do futebol com a Globo fazia algum tempo, por reclamações frequentes de clubes e torcedores, tanto que houve a redução de horário das 22h para 21h45 em 2016.

Internamente, a Globo viu com bons olhos a antecipação. Primeiro porque deixa de ser criticada por colocar jogos de futebol tarde da noite. E segundo, por conta de sua grade de programação.

Com o futebol sendo iniciado às 21h30, a novela das 21h, a maior audiência da casa, perderá um bloco de exibição nas quartas, conforme apurou a reportagem.

No entanto, as partidas não devem passar das 23h20, o que dá fôlego para a emissora criar uma nova faixa de shows ou fortalecer o "Profissão Repórter", jornalístico de Caco Barcellos, que começa muitas vezes de madrugada.