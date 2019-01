Globo não tem pressa em voltar a mexer na programação da tarde

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

É bom usar de alguma cautela quanto a especulada possibilidade da Globo vir a promover novas mudanças na sua programação da tarde. Nomes como de Fátima Bernardes ou Fernanda Gentil, novidade do seu Entretenimento, já foram colocados entre essas hipóteses, sem que houvesse, pelo menos até agora, qualquer manifestação oficial a respeito. É não há porque são enormes as possibilidades de continuar tudo do jeito que está. As alterações realizadas recentemente, saída do ‘Vídeo Show’ e com a ‘Sessão da Tarde’ colada no encerramento do telejornal ‘Hoje’, acabaram por resolver o problema com audiência, ou falta dela, que existia naquela faixa de horário. E, desde ontem, entraram as reprises de ‘A Grande Família’ antes do ‘Vale a Pena Ver de Novo’. O raciocínio é bem por aí: se melhorou desse jeito e está funcionando bem assim, não há necessidade nenhuma de mexer com isso agora. Na ordem dos trabalhos, torna-se possível se preocupar com outras prioridades.

Criação

Após o fim do ‘Vídeo Show’, Maurício Meirelles continua contratado da Globo e empolgado com novas possibilidades na emissora. Entre elas, parte criativa, na qual entende que poderá contribuir.

Musical

Marlene Mattos, hoje envolvida com as produções da TV Caras, está bem empenhada em montar um grande musical sobre a história de Dercy Gonçalves. Está negociando os direitos.

Em cima disso

Também está em fase de desenvolvimento o projeto de um documentário, filme e minissérie sobre a vida e carreira da cantora Wanderléa. Ela, inclusive, foi convidada para ser a consultora de todo este trabalho.

Bom que seja assim

Recentemente foi feito um trabalho parecido com Erasmo Carlos. E ele, ao assistir, não se reconheceu em vários momentos.

Mudanças

Giuliano Chiaradia não é mais o diretor da área digital do SBT. Carolina Gazal já foi colocada no lugar dele, sem ainda saber se ficará temporária ou definitivamente no posto. Existe também uma aposta no nome do William Pezente, alguém muito próximo do diretor artístico Fernando Pelégio.

Calendário

Entre os eventos esportivos programados pela Band para esta temporada, consta ainda a Copa do Mundo de Beach Soccer da Fifa, a ser realizada no Paraguai, em novembro. Além da Copa do Mundo Sub-20, na Polônia, de 23 de maio a 15 de junho; Copa do Mundo Feminina, na França, de 7 de junho a 7 de julho, e a Copa do Mundo Sub-17, no Peru, de 5 a 27 de outubro. Vai indo.

Fora dessa

Essa investida da Band em alguns eventos do futebol, porém, não significa que fará voos mais altos em outros eventos. Por exemplo, a Olimpíada de Tóquio, que receberá apenas cobertura jornalística. Os Jogos vão ser realizados entre os dias 24 de julho e 9 de agosto do ano que vem.

Etapa final

A exemplo da maioria das novelas, “Jesus”, da Record, terá participações especiais em seus últimos capítulos. Mas, além disso, até alguns personagens que já morreram, irão reaparecer. Ou, no caso, ressuscitar.

Multiplataforma

“Boleiragem”, programa do Roger Flores que estreia dia 27, às 11 da noite, no SporTV, também seguirá o conceito multiplataforma. Terá sua primeira exibição na internet, site do Globo Esporte, e ainda no “Esporte Espetacular”.

Mariana Vianna Globo

Nova temporada – Chegaram ao fim, semana passada, as gravações da 14ª temporada de ‘Espelho’, programa comandado por Lázaro Ramos no Canal Brasil, que estreia em março. Sophie Charlotte integra a lista de entrevistados, a exemplo de Fátima Bernardes, Marcos Veras, Poliana Abritta, Bukassa Kabengele, Péricles, Alexandre Nero, Monja Cohen, Edy Star, Tatiana Tiburcio, entre muitos outros.

Bate – Rebate

‘Domingão do Faustão’ tem mais um programa de férias pela frente...

... A volta ao vivo será no dia 3 de fevereiro.

‘Rosa de Guadalupe’, que o SBT vai apresentar como ‘Rosa dos Milagres’, será exibida a partir de março...

... Vai entrar no lugar de ‘Carrossel’, faixa das 18 horas.

O futebol, com os estaduais, voltou no fim de semana...

... Mas chama atenção o estado lamentável de alguns estádios, onde são realizados esses jogos.

O elenco da novela ‘Dias Felizes’, do Walcyr Carrasco, começará a se reunir em fevereiro...

... Gravações só em março. Está toda escalada.

O diretor José Luiz Villamarim fará a supervisão artística da série ‘Onde Está Meu Coração’, de George Moura...

... Mas também será responsável pela novela da Manuela Dias, que vai entrar depois do Walcyr.

C´est fini

Diferentemente do que foi informado na coluna, a assessoria do canal Terra Viva informa que as demissões realizadas se deram por absoluta necessidade da sua operação. E não foram catorze pessoas, mas apenas duas. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!