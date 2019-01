Globo prepara a volta do ‘Vídeo Show’ em versão na web

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Para todos os fins e efeitos, o ‘Vídeo Show’ chegou ao fim na Globo, em 11 de janeiro, após 35 anos de exibição. Acabou, sim, na televisão, e deixou toda uma história, mas vai voltar, agora, com uma versão na internet. “Acho que não vai ser exatamente no mesmo formato. Ainda estamos desenhando”, explica um importante nome da área Artística do Grupo Globo sobre o assunto. A ideia de ressuscitar o ‘Vídeo Show’ no seu portal de entretenimento, que reúne as páginas de novelas, séries, programas de variedades e reality shows da TV, além de conteúdos exclusivos feitos especialmente para a internet, foi bem aceita, internamente. Vale lembrar que durante a Copa da Rússia, no ano passado, o programa continuou normalmente na web, ao vivo, movimentando todo o seu pessoal. Por outro lado, não se sabe se essa “operação resgate” da marca estaria relacionada ao “caminhão” de críticas recebidas pela casa, do seu próprio elenco, por ter cancelado um produto tão tradicional - por pressão de audiência - e que inspirou tantos outros. Em março, o ‘Vídeo Show’ completaria 36 anos no ar. Numa dessas, pode até ser o período da volta.

E assim vai indo

O Terra Viva, canal do Grupo Bandeirantes, demitiu mais 14 pessoas no fim da última semana. Sobraram alguns poucos, o suficiente para manter a emissora no ar.

Tem data

O SBT definiu 16 de fevereiro, um sábado, para a estreia da nova temporada do ‘Júnior Bake Off Brasil’. Os apresentadores são os mesmos da versão adulta, Beca Milano, Nadja Haddad e Olivier Anquier.

Divisão de tarefas

Naquilo que diz respeito a implantação da CNN Brasil, a partir de agora, os trabalhos serão bem divididos. Os dois sócios, Rubens Menin e Douglas Tavolaro agindo em campos diferentes.

De um lado...

O empresário Rubens Menin vai cuidar de toda a infraestrutura. Entre as principais questões, definição das sedes e compra dos equipamentos.

... E de outro

Douglas Tavolaro iniciará imediatamente a contratação dos cabeças de áreas, aqueles que irão tocar os trabalhos nas mais diversas frentes. Também como parte da sua missão, visitar a Natpe, em Miami, durante toda essa semana.

Olha essa

O SBT adquiriu da Televisa os direitos da série ‘Rosa de Guadalupe’, exibida com grande sucesso desde 2008, não só no México mas em outros países latinos. Gênero drama, com grande apelo junto ao público católico, aqui levará o título de ‘Rosa dos Milagres’. Não há ainda uma data definida para a sua estreia, nem seu horário de exibição.

Duas décadas

O ‘Mais Você’, da Ana Maria Braga, comemora em outubro 20 anos de TV Globo. Uma marca importante, sem dúvida, num espaço que sempre vai além da culinária e também se coloca à disposição do Jornalismo.

Meio dentro

A nova temporada da ‘Sessão de Terapia’, com 35 episódios, começa a ser gravada agora, ainda em janeiro, para exibição no Globoplay ainda no segundo semestre do ano. Zécarlos Machado, que sempre integrou o elenco fixo da série, o psicoterapeuta Theo Cecatto, desta vez vai fazer apenas uma participação especial. Não ficará totalmente de fora como estava previsto nos planos iniciais.

Salgado

A parceria Record-Endemol Shine “sofre” para encontrar um terceiro nome, uma mulher, para o júri do novo programa da Xuxa, o ‘The Four’. Com certeza vão fechar alguém daqui a pouco, porém, a informação é que as primeiras opções “pediram cachê fora da realidade”.

Paulo Belote/TV Globo

Personagem – ‘Verão 90’, próxima da Globo na faixa das 19 horas, também vai marcar o retorno de Camila Queiroz às novelas. Agora, como uma alpinista social, Vanessa, que faz tudo para se dar bem.

Bate – Rebate

Grafite voltou a participar do sempre bom ‘Linha de Passe’, do SporTV, ao lado de Tiago Maranhão e Ana Thais de Matos.

A exibição da novela ‘Jesus’ na Univision, canal hispânico nos Estados Unidos, segue muito bem de audiência...

... E a atriz Day Mesquita, uma das suas protagonistas, é uma das mais elogiadas.

O padre Fábio de Melo será o próximo convidado de Tatá Werneck no ‘Lady Night’, nesta quinta que vem...

... Aliás, o barulho do programa na internet em sua estreia, surpreendeu até o pessoal da própria Globo...

... Esteve por 6 horas nos TTs Mundiais e provocou mais de 20 mil pesquisas no Google.

A Record já está com todo o seu pessoal no Marrocos, para dar início às gravações de ‘Jezabel’...

O restante do pessoal do elenco seguiu no fim de semana...

... A estreia deste novo trabalho da autora Cristianne Fridman está programada para março.

Falei no ‘The Four’, da Xuxa, mas não disse: estreia do programa será no dia 6 de fevereiro, uma quarta-feira.

C´est fini

A gravadora Som Livre já está trabalhando nos lançamentos musicais referentes a ‘Verão 90’. Vem com um projeto especial por aí, que além de CD/DVD vai envolver também plataformas digitais. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!