Globo retira jogos de Palmeiras e Athletico da venda de pay-per-view

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após prometer em seus pacotes de pay-per-view a venda de jogos de Palmeiras e Athletico pelo Campeonato Brasileiro, a Globo atualizou a página na internet e retirou os dois times da lista de partidas disponíveis para compra.

A emissora não tem direito de exibir os confrontos por não ter contrato fechado com esses clubes. Além de Palmeiras e Athletico, outros times ficaram de fora da lista dos pacotes de exibição pay-per-view: Botafogo-SP, Operário, Cuiabá, Sport, Vitória e Coritiba.

Na página de venda, a Globo, que antes deixava claro que o produto englobava "todos os times do Brasileirão A e B", colocou um asterisco para especificar os times que teriam os jogos disponíveis no Premiere.

Até o momento, a Globo tem contratos fechados para exibição no pay-per-view com 18 equipes da Série A.

As exceções são o Athletico e o Palmeiras. Ambos os clubes declararam que ainda não houve assinatura ou acerto de condições contratuais com a emissora.

A ideia da Globo é fechar acordo com os clubes até o final do mês de abril, antes do início do Campeonato Brasileiro. Existem dois entraves nas negociações com Palmeiras e Athletico: a redução no contrato imposta pela emissora pela assinatura com a Turner e o percentual do pay-per-view.