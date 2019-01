Globo, SporTV e Fox passam a dividir novamente a transmissão da Libertadores

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Na próxima semana, para Atlético (MG) e São Paulo, começam os confrontos da fase prévia da ‘Libertadores da América’. E em mais esta edição do torneio se repetirá a cobertura dos últimos anos, com a Globo na aberta – Fox Sports e SporTV, na fechada, dividindo os demais jogos. Portanto, já na próxima terça-feira, 19h15, o uruguaio Danúbio irá receber o Atlético em Montevidéu, com transmissão exclusiva do Fox Sports. Para Globo e SporTV está reservado Talleres e São Paulo, na quarta-feira, direto de Córdoba, na Argentina. O detalhe é que este jogo terá início às 21h30, o que obrigará a Globo a realizar necessários ajustes na sua grade de programação. A entrada dos outros representantes brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional e Athletico Paranaense só se dará na fase de grupos, a partir dos primeiros dias de março.

Jornalismo

Roberto Cabrini é sempre um exemplo. No final de semana, ele interrompeu as suas férias no SBT e foi para Brumadinho preparar o ‘Conexão Repórter’. Gravou, editou e levou o programa ao ar na noite de segunda-feira.

Cinema

José Loreto viveu o lutador José Aldo, está fechado para a cinebiografia do ex-jogador Casagrande e agora recebeu convite para fazer o cantor Sidney Magal. Projetos para depois da novela ‘O Sétimo Guardião’.

Liderança

De acordo com o Kantar Ibope, o Cartoon Network é, pelo 6º ano consecutivo, o canal mais assistido da TV Paga no Brasil entre crianças de 4 a 11 anos. Além disso, também conquistou o posto de mais assistido em todos os públicos nas 24 horas e continua como o preferido dos meninos, sustentando esta marca por 18 anos seguidos.

Em questão

Até o final da semana, a programação do SBT deverá definir a exibição da série ‘A Garota da Moto’ em março. Se será reprisada a primeira temporada antes da segunda ou se entrará com a inédita direto.

Nota de falecimento

O blog Radioamantes, do Rodney Brocanelli, postou o encerramento oficial de transmissões da rádio Gazeta, AM 890, SP, durante muito tempo chamada de ‘Emissora de Elite’. O anúncio, ainda segundo o Rodney, foi feito no ar pelo apresentador Giles Sonsino, sem qualquer outro tipo de explicação. Que dó! Gazeta de tanta tradição, histórias e nomes conhecidos.

Melhor janeiro

O ‘Encrenca’ apresentou durante este mês, período de reprises, o seu melhor desempenho de audiência desde a estreia, em 2014, em se tratando de janeiro, com médias entre 5,6 e 6 pontos. Atrás de Globo, SBT e Record, mas à frente da Band. No próximo domingo, volta ao ar, ao vivo, pela Rede TV!.

Entusasmo

Na Globo sempre se trabalhou com a certeza que a exibição do “Lady Night”, em se tratando de episódios das duas primeiras temporadas, daria um barulho dos mais interessantes. E não deu outra. Mesmo com este sucesso na aberta, a produção dos inéditos continuará a cargo do Multishow.

Pingando na área

A ESPN Brasil ainda não confirma a transmissão da próxima Copa do Brasil. Este é um assunto tocado pelo seu setor de aquisições, que até agora não tem uma posição oficial a respeito. Mas há, sim, o desejo de fazer.

Bate – Rebate

O ‘The Voice’ americano, em sua 16ª temporada, será exibido no canal Sony a partir de 28 de fevereiro, quinta, 9 e meia da noite...

Renato Góes, Rodrigo Simas e Julia Dalavia estiveram no Ibirapuera gravando cenas de ‘Órfãos da Terra’, a próxima novela das seis na Globo...

... Segundo a produção, o elenco fará várias viagens a São Paulo durante o período de gravações.

Já existe a decisão que a sede principal da CNN Brasil será em São Paulo...

... E continua a busca por este local. Há a preferência pela zona sul da cidade...

... O mesmo trabalho se repetirá no Rio e em Brasília.

Não houve nenhuma mudança nos planos da Globo: o start nos trabalhos da série ‘Os Experientes’ será agora em março.

‘Domingão do Faustão’ volta, ao vivo, neste próximo final de semana.

Um envolvimento entre Valentina (Lília Cabral) e Leon (Eduardo Moscovis) vai movimentar os próximos capítulos de ‘O Sétimo Guardião’...

... Leon que na verdade se chama Murilo...

... Também para os próximos capítulos, vai aumentar a participação de Laura (Yanna Lavigne).

C´est fini

As mudanças na grade vespertina da Globo atingiram em cheio o ‘Casos de Família’, da Chistina Rocha, no SBT. O programa, já com seu formato bem desgastado, que antes chegava até 8 pontos de audiência, nunca mais passou de 5. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!