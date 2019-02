Gómez e Kal são inscritos pelo São Paulo no Paulistão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo inscreveu mais dois atletas no Campeonato Paulista: o zagueiro Lucas Kal e o meia Jonatan Gómez. A dupla foi registrada na lista do Estadual nesta sexta-feira (1) e, assim, pode ser relacionada para enfrentar o São Bento pela quarta rodada. O jogo está marcado para as 17h de domingo (3), no Pacaembu.

Kal já chegou a atuar pelo Tricolor nesta temporada. Ele foi usado no segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt, na primeira rodada da Florida Cup. O zagueiro tem 22 anos - fará 23 em março - e também fez uma partida como profissional em 2018, quando entrou nos minutos finais de vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.

Depois de passar um ano emprestado ao Al Fayah, da Arábia Saudita, Gómez retornou ao São Paulo há dez dias. O argentino de 29 anos seguiu programação especial por iniciar a pré-temporada mais tarde que os colegas de time, mas evoluiu bem nos treinamentos e tem recebido elogios da comissão técnica.

A última vez em que Gómez defendeu o Tricolor foi no Brasileirão de 2017, em vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no Pacaembu, em 28 de outubro daquele ano. Na ocasião, ficou em campo apenas cinco minutos. No geral, soma 12 jogos pelo São Paulo, sem qualquer gol ou assistência.